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فيل يهاجم سائحًا ألمانيًا في الهند... ومصير كارثي بانتظار الأخير

منوعات
2025-02-05 | 11:30
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فيل يهاجم سائحًا ألمانيًا في الهند... ومصير كارثي بانتظار الأخير
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فيل يهاجم سائحًا ألمانيًا في الهند... ومصير كارثي بانتظار الأخير

قُتل سائح ألماني في جنوب الهند بعدما هاجمه فيل بري في محمية غابات، على ما أعلنت الشرطة الهندية الأربعاء.

وكان السائح، البالغ من العمر 77 عاما، يركب دراجة بخارية في وادي النمر على طريق غابات في ولاية تاميل نادو عندما هاجمه فيل مساء الثلاثاء، ما دفعه إلى دخول الغابة.

وقال الشرطي أوما إن الضحية "لم يفهم تحذيرات المسافرين الآخرين الذين توقفوا على مسافة آمنة بعد رصد الفيل البري واستمر في القيادة".

وأوضح الضابط لوكالة "فرانس برس" أن "الفيل هاجمه وتوفي أثناء نقله إلى المستشفى" وقالت الشرطة إنها حاولت الاتصال بأسرة الضحية لكن "لم يردّ أحد على مكالماتها".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السائح واصل القيادة نحو الفيل البرّي على الرغم من تحذيرات مسافرين آخرين كانوا ينتظرون مرور الحيوان، وأطلق بوق دراجته بصوت عال في محاولة منه لإبعاده.

وقال المسؤول في هيئة الغابات جي فينكاتيش إنّ "قراره بتجاهل التحذيرات ومحاولة عبور الطريق على الرغم من وجود الفيل أدّى إلى الحادث المميت"، وفق صحيفة "إنديان إكسبريس".

وتهاجم هذه الثدييات في الهند السكان بانتظام، فيما يواصل البشر تمدّدهم في مناطق الغابات.

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