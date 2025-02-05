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مجموعة من القردة تهاجم زوار معابد أنغكور الكمبودية... هذا ما حذّرت منه اليونسكو!
منوعات
2025-02-05 | 11:45
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مجموعة من القردة تهاجم زوار معابد أنغكور الكمبودية... هذا ما حذّرت منه اليونسكو!
حذر مسؤولون في كمبوديا الأربعاء من القرود البرية في موقع أنغكور وات الشهير حيث تهاجم السياح وتلحق أضرارا بالمعابد واللافتات الإرشادية.
وحثت المنظمة المسؤولة عن إدارة الموقع المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، الزائرين على ضرورة الابتعاد عن مجموعات متزايدة من قرود المكاك "العدوانية" التي تعيش وسط الآثار الواسعة في الموقع والمسؤولة عن حوادث عض تطال عددا كبيرا من السياح.
وبحسب وكالة "أبسارا" الحكومية التي تدير الموقع، فقد سُجّل لدى الرئيسيات التي تنتمي إلى الغابات الخصبة المحيطة، تغيّر في سلوكها أثناء تفاعلها مع البشر، خصوصا مع أشخاص يصورون المحتوى لنشره عبر الإنترنت.
وقالت منظمة "أبسارا" في بيان إن بعض هؤلاء الـ"يوتيوبرز" كانوا يُطعمون القرود بانتظام من أجل مقاطع الفيديو، الأمر الذي "غيّر السلوك الطبيعي للقردة" وحوّلها من حيوانات برية إلى "حيوانات أليفة عدوانية تسرق الطعام وتسبب إصابات" للزوار.
وبحسب الصحافة المحلية،فقد التقط البعض مقاطع مصوّرة تظهرهم وهم يعتدون على قرود المكاك.
وفضلا عن التهديدات التي تطال سلامة السياح، تشعر المنظمة بقلق متزايد بشأن الحفاظ على الموقع نفسه، وفق ما قال الناطق باسم "أبسارا" لونغ كوسال لوكالة فرانس برس.
وأضاف كوسال "بالإضافة إلى عض الزوار، تعمد القردة إلى تسلق المعابد وإسقاط الحجارة منها، ما يؤدي إلى تدميرها"، كما تتسبب بتدمير اللوحات الإرشادية.
وحثت المنظمة السواح على الابتعاد عن القردة أثناء زيارتهم، وتسعى إلى إيجاد "حل مناسب".
واستقطبت معابد أنغكور الشهيرة، مركز الثقل السياحي في كمبوديا والشاهدة على قوة إمبراطورية الخمير بين القرنين التاسع والثالث عشر، أكثر من مليون زائر في عام 2024.
وفي العام الماضي، أعلنت وزارة الزراعة عن مشروع لإجراء إحصاء للقردة في الأماكن العامة في جميع أنحاء البلاد لتحديد تلك التي تشكل خطرا على البشر ونقلها.
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