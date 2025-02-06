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"لم أرتكب أي خطأ"... اعتقال نجل لاعب كرة السلة الشهير مايكل جوردان وهذه تهمته!
منوعات
2025-02-06 | 07:23
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"لم أرتكب أي خطأ"... اعتقال نجل لاعب كرة السلة الشهير مايكل جوردان وهذه تهمته!
ألقت الشرطة في ولاية فلوريدا الأميركية القبض على ماركوس، نجل لاعب كرة السلة الشهير مايكل جوردان يوم الثلاثاء الفائت بتهمة حيازة الكوكايين والقيادة تحت تأثير الكحول ومقاومة الاعتقال، مع تعيين كفالة قدرها 4 آلاف دولار مقابل الإفراج عنه.
وحجزت الشرطة ماركوس في مقاطعة أورانج بولاية فلوريدا يوم الثلاثاء 4 شباط، وفقًا لسجلات السجن.
وشوهد ماركوس بعد ساعات قليلة من اعتقاله وهو يخرج من السجن بعدما أفرجت السلطات عنه.
وعثر الضباط على سيارة ماركوس التي علقت في خطوط السكك الحديدية بالقرب من غرينوود درايف أثناء محاولته إخراجها، بعد هروبه قبل دقائق من محاولة ايقاف حركة المرور في المقاطعة.
وقال ماركوس للضباط قبل توقيفه بسبب حيازته حقيبة تحتوي على الكوكايين: "أنا ماركوس جوردان. أنا ابن مايكل جوردان، لم أرتكب أي خطأ"، مشددًا على أنه "أخذ منعطفًا خاطئًا" على القضبان.
وشوهد ماركوس مؤخراً وهو يقضي بعض الوقت مع نيكول ميرفي، عارضة الأزياء البالغة من العمر 56 عامًا والزوجة السابقة لإدي ميرفي، في أوائل شهر كانون الأول الفائت بعد وفاة شريكها.
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