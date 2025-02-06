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وفاة الكاتب الفرنسي الشهير بول-لو سوليتزر عن 78 عاما

منوعات
2025-02-06 | 08:57
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وفاة الكاتب الفرنسي الشهير بول-لو سوليتزر عن 78 عاما
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وفاة الكاتب الفرنسي الشهير بول-لو سوليتزر عن 78 عاما

غيب الموت الكاتب الفرنسي ورجل الأعمال السابق بول-لو سوليتزر الخميس عن 78 عاما في جزر موريشيوس بالمحيط الهندي حيث كان يعيش منذ أشهر، وذلك وفق ما أعلنت ابنته لوكالة فرانس برس.

وقالت أوليفيا سوليتزر "لقد توفي هذا الصباح في المستشفى إثر إصابته بسكتة دماغية"، موضحة أن والدها، وهو مؤلف غزير الإنتاج لروايات إثارة سياسية ومالية، كان قد دخل المستشفى قبل أيام إثر تعرضه لحادثة سقوط.

كان بيار-لو سوليتزر مليارديرا في ثمانينات القرن العشرين قبل أن تواجه ثروته تحولات كبرى، وقد وقّع على حوالى أربعين عملا كان يصفها بأنها "أفلام ويسترن مالية"، وباع منها 60 مليون نسخة. ومع ذلك، فقد اتُهم بأنه استعان بخدمات أشخاص آخرين ليتولّوا كتابة العديد من هذه الروايات باسمه.

وخلال الثمانينات، أنتج هذا الرئيس السابق لشركة متخصصة في صنع حمالات المفاتيح، سلسلة من الكتب التي حققت مبيعات عالية، مع عناوين جذابة (بينها "المال"، "النقد"، "الثروة")، واستمر في تحقيق النجاحات مع كتابه "نظام سوليتزر الغذائي" الذي عرض فيه طريقته لإنقاص الوزن.

خلال هذه السنوات المزدهرة، عاش في قصر ذي هندسة إيطالية بمساحة 450 مترا مربعا في باريس، وكان يمتلك فيلا في سان تروبيه ومزرعة في أريزونا، ولوحات فنية لفنانين كبار وسيارة فيراري، وفق تصريحات أدلى بها لمجلة "لو نوفيل أوبس" في عام 2018.

وقد تراكمت النكسات في حياته منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وبعد إصابته بسكتة دماغية في عام 2004، عاش سوليتزر مرحلة طلاق معقدة مصحوبة بمعركة قانونية ضارية حول ثروته مع زوجته الثالثة، دلفين جاكوبسون.

وقد ورد اسمه بعد ذلك في قضية "أنغولا جيت" (بيع أسلحة إلى أنغولا في تسعينيات القرن العشرين).

ودين في عام 2009 بتهمة تلقي أصول مسروقة من شركة، وفي نهاية المطاف تمت تبرئته في الاستئناف، لكنه خرج ضعيفا إلى حد كبير بعد هذه الإجراءات.

وكان أبا لأربعة أبناء من زيجات عدة، ونال وسام الاستحقاق الوطني، ولكن بعد فضيحة أنغولا، سُحب منه.

وبقي بعيدا عن الأضواء في السنوات الأخيرة، وعاش في بلجيكا ونيس، وكان يعاني من مشاكل صحية، بحسب ابنته أوليفيا التي أوضحت لوكالة فرانس برس الخميس أنه "ذهب للعيش في جزر موريشيوس لاستعادة البعض من عافيته".
 

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