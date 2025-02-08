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بمبلغ خيالي... بيع آلة موسيقية نادرة في مزاد علني

منوعات
2025-02-08 | 12:31
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بمبلغ خيالي... بيع آلة موسيقية نادرة في مزاد علني
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بمبلغ خيالي... بيع آلة موسيقية نادرة في مزاد علني

أعلنت دار "سوذبيز" للمزادات عن بيع كمان نادر من طراز ستراديفاريوس، صنعه أنطونيو ستراديفاري عام 1714 خلال "عصره الذهبي"، بسعر 11,3 مليون دولار خلال مزاد علني أقيم الجمعة في نيويورك، وهو ثالث أعلى سعر تُباع به آلة موسيقية.

وقالت رئيسة دار "سوذبيز" في القارة الأميركية ماري كلاوديا خيمينيس، في بيان، إنّ "هذا الكمان الاستثنائي يجسد قمة العمل الحرفي وتاريخ الموسيقى الكلاسيكية"، مضيفة "لقد أسر صوته الفريد وتاريخه هواة الجمع والموسيقيين".

وبيع هذا الكمان المعروف بصوته الاستثنائي والمسمى "يواكيم ما ستراديفاريوس" تيمنا بمالكيه السابقين، بسعر يشكل ثالث أعلى مبلغ تُباع به آلة موسيقية في مزاد.

ويحمل السعر القياسي كمان آخر هو "ليدي بلانت" بيع عام 2011 لقاء 15,9 مليون دولار.

وقالت دار "سوذبيز" للمزادات إنّ "ما يجعل يواكيم-ما ستراديفاريوس مدهشا هو صوته الاستثنائي والغني والعميق".

وكانت هذه الآلة مملوكة لعازف الكمان سي-هون ما، قبل أن يمنحها لمعهد نيو إنغلاند الموسيقي (NEC) في بوسطن، حيث تلقى دراسته، شرط أن يبيعها يوما ما لتمويل منح دراسية.

وكان الكمان في السابق مملوكا لجوزف يواكيم، أحد أكثر عازفي الكمان تأثيرا في القرن التاسع عشر، والذي اشتهر بتعاونه مع مؤلفين موسيقيين من أمثال يوهانس برامز.

وكالة فرانس برس

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