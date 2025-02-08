مأساة في دولة عربية... "نودلز" سريعة التحضير تتسبب في وفاة طفلتين شقيقتين

شهدت قرية بفطارس بمحافظة الدقهلية في مصر مأساة مؤلمة، حيث فارقت طفلتان شقيقتان الحياة إثر تعرضهما للتسمم بعد تناولهما وجبة شعرية سريعة التحضير (المعروفة بالنودلز).

وكانت مستشفى أجا المركزي قد استقبلت الطفلتين في حالة صحية متدهورة، حيث عانتا من اضطراب في الوعي وقيء مستمر. وعلى الفور، تم إدخالهما إلى العناية المركزة، لكنهما فارقتا الحياة لاحقًا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن الضحيتين هما ملك أحمد النكراشي (7 سنوات) وشقيقتها مروة أحمد النكراشي (5 سنوات). ووفقًا لرواية الأسرة، فإن الطفلتين تناولتا وجبة "إندومي" قبل أن تسوء حالتهما الصحية.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثامين لتحديد أسباب الوفاة بدقة. ونُقلت الجثث إلى مستشفى المنصورة الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.