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من باريس إلى نيويورك: متاحف عالمية تبدأ تجديدات لتحديث تجربتها الثقافية

منوعات
2025-02-08 | 14:37
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من باريس إلى نيويورك: متاحف عالمية تبدأ تجديدات لتحديث تجربتها الثقافية
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من باريس إلى نيويورك: متاحف عالمية تبدأ تجديدات لتحديث تجربتها الثقافية

تعمل بعض المتاحف الكبيرة على تكييف مساحاتها ومجموعاتها للاستجابة بشكل أفضل لتحديات التغير المناخي والأعداد المفرطة من السياح، على غرار المشروع المستقبلي لتجديد متحف اللوفر والذي يهدف إلى وضع حدّ للتدافع أمام لوحة الموناليزا.

وتقول مديرة متحف اللوفر لورانس دي كار التي كانت حذرت في نهاية كانون الثاني من الحالة المتدهورة للمتحف، في ظل "الطفرة السياحية، والمسائل الأمنية، وحالة الطوارئ المناخية، والثورة الرقمية، يتعرض نموذجنا لتغيير تام. وفي كل مكان، يعيد شركاؤنا الدوليون النظر في مساحاتهم".

ويُعدّ اللوفر أكثر متحف في العالم استقطابا للزوار إذ استقبل نحو تسعة ملايين خلال العام 2024، 80 في المئة منهم سياح أجانب، ليتقدّم بذلك على متحف "بريتيش ميوزييم" ومتاحف الفاتيكان ومتحف متروبوليتان في نيويورك.

وتتمثل خطة التجديد بإنشاء مدخل كبير جديد بحلول عام 2031 لتخفيف الضغط على الهرم الزجاجي عند المدخل الرئيسي للمتحف، بالإضافة إلى إنشاء قاعة خاصة للوحة الموناليزا واستحداث بطاقة دخول إضافية للراغبين في الاطلاع على هذا العمل الفني.

في مدريد، وجد متحف برادو (3,5 ملايين زائر عام 2024) حلّا بفتح أبوابه يوميا "لتوزيع أعداد الزوار بشكل أفضل"... وبمنع التقاط أي صورة.

وتقول إدارة المتحف "إذا زار 8500 شخص برادو يوميا، فيعني ذلك 8500 صورة مُلتقطة في المكان نفسه، ربما أمام لوحة لاس مينيناس أو لوحة حديقة المباهج الأرضية".

أُعلن عن خطة إعادة تصميم في متحف اللوفر الذي تبلغ مساحة معارضه 70 ألف متر مربع، داخل مبنى سيُعاد تجديده مع صالات جديدة بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 700 أو 800 مليون يورو (726 أو 830 مليون دولار) على مدى عشر سنوات، أو حتى "مليار"، بحسب النقابات.

وكانت الدولة قد أعلنت أنّها ستساهم كحدّ أدنى بـ"160 مليون يورو (166 مليون دولار) على مدى 15 عاما"، بحسب وزارة الثقافة. وسيتعين على متحف اللوفر الاعتماد على موارده الخاصة (التذاكر، الرعاية، الترخيص لمتحف اللوفر في أبوظبي) وعن طريق إيجاد وسائل أخرى كرفع سعر تذكرة الدخول للزوار من خارج الاتحاد الأوروبي (30 يورو) اعتبارا من 2026.

في لندن، حيث المجموعات الدائمة للمتاحف مُتاحة مجانا للزوار والمعارض الموقتة تستلزم شراء بطاقات، أنجز متحف "ذي ناشونال غاليري" أعمالا مهمة في إطار الذكرى المئوية الثانية لتأسيسه.

وتتمثل خطته في إجراء مراجعة شاملة لمدخله من أجل استقبال الزوار بشكل أفضل وإنشاء مساحة مخصصة للبحث بالإضافة إلى مكان تعليمي.

وبحسب إدارته، يهدف هذا البرنامج الذي تبلغ قيمته 85 مليون جنيه استرليني (105,4 مليون دولار)، إلى جعل المتحف أكثر فاعلية لناحية استهلاك الطاقة وأكثر "مرونة في مواجهة تأثيرات التغير المناخي".

وتُبذل الجهود لجعل المكان مُضاءً بشكل طبيعي أكثر ولتعزيز التهوية الطبيعية "حيثما أمكن" وتوفير مواد "مستدامة".

في نيويورك، يتراجع عدد زوار متحف متروبوليتان منذ عام 2019. ولحلّ هذه المشكلة، بادر إلى تجديد جناحه المخصص للفنانين من القرن الرابع عشر إلى القرن التاسع عشر، والذي يعرض إحدى أكبر المجموعات التي تضم لوحات أوروبية في العالم.

أما أسطحه الزجاجية التي يعود تاريخها إلى العام 1939 وتم تجديدها في خمسينات القرن العشرين، فوضعها سيئ.

وكالة فرانس برس

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