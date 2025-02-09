في البيرو... الشرطة تنقذ مئات النساء والفتيات من الاستغلال الجنسي

أعلنت شرطة البيرو السبت أنها أنقذت 123 امرأة وفتاة تعرضن للاستغلال الجنسي على يد عصابة فنزويلية نافذة.



وقد شارك مئات عناصر الشرطة في المداهمة التي جرت ليلة الجمعة في العاصمة البيروفية ليما، وتم خلالها اعتقال 23 من أعضاء العصابة المفترضين.



وقالت الشرطة إن عناصرها أنقذوا 123 شخصا بينهم ثلاث قاصرات، بينما قال مصدر في الشرطة لوكالة "فرانس برس" إن الأشخاص كانوا جميعا من النساء والفتيات.



وينتمي العناصر المعتقلون إلى "لوس إيخوس دي ديوس"، وهو فصيل من أكبر عصابة في فنزويلا، "ترين دي أراغوا"، والتي تنشط في بيرو منذ عام 2021.



وفي كانون الثاني 2024، أنقذت شرطة البيرو 40 فتاة تعرضن للاستغلال الجنسي على شبكات التواصل الاجتماعي من المنظمة الإجرامية نفسها.



وقد أُنشئت عصابة "ترين دي أراغوا" في عام 2014 في ولاية أراغوا الفنزويلية، لكنها باتت موجودة في الكثير من دول أميركا الجنوبية، بينها كولومبيا وبيرو وتشيلي.(...)