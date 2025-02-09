الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ثواني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المدرّسون ينخرطون في ثورة الذكاء الاصطناعي... رغما عنهم أحيانا

منوعات
2025-02-09 | 14:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المدرّسون ينخرطون في ثورة الذكاء الاصطناعي... رغما عنهم أحيانا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
المدرّسون ينخرطون في ثورة الذكاء الاصطناعي... رغما عنهم أحيانا

من إعداد حصص التعليم إلى تيسير الفصول الدراسية الفردية أو صقل التفكير النقدي... يعمل الذكاء الاصطناعي على إعداد مكانة له بسرعة في قطاع التعليم، لكنه يثير في الوقت عينه قدرا كبيرا من المخاوف والتردد.

ويقول أدريان ميسون، من نقابة المعلمين "SE Unsa" في فرنسا إن "الذكاء الاصطناعي أصبح جزءا من المشهد، وفي مواجهة الثورة التكنولوجية، نحن مضطرون إلى أن نسأل أنفسنا كيف يمكن للمدارس مجاراته".

وبحسب دراسة استشهد بها تقرير صادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي، فإن 90% من تلامذة السنة الأولى في المرحلة الثانوية في فرنسا استخدموا الذكاء الاصطناعي التوليدي للقيام بواجباتهم المدرسية.

ويقر ميسون بأن التلامذة "متقدمون إلى حد ما" على المعلمين، ولكنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي "بشكل جامح تقريبا"، من دون إشراف، في حين أن ذلك ينطوي على مخاطر جمة ترتبط خصوصا بـ"تثبيت الصور النمطية، سرية البيانات الشخصية، فقدان المهارات والحضور البشري في حال تفويض الكثير" من المهام إلى الآلات.

ويوضح مدرّس الفيزياء في إحدى المدارس الثانوية في باريس تيبو بليسون لوكالة فرانس برس أنه "يختبر أحيانا الإجابات" من أداتي الذكاء الاصطناعي التوليدي "كلود" و"تشات جي بي تي" بهدف "استلهام الأفكار أو التحقق من عدم نسيان أي شيء"، لكنه يأسف لغياب الطابع الأصلي في الإجابات التي تقدّمها هذه الخوارزميات.

ولتلبية هذه الاحتياجات الجديدة وتحدّي هذا التعلم الجديد، تقدم شبكة "كانوبيه"، وهي هيئة متعاونة مع وزارة التعليم الوطني الفرنسية تُعنى بالتدريب المستمر للمعلّمين، بوابة تحتوي على وحدات تعليم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي يتابعها 10 آلاف معلّم، وفق المديرة العامة للشبكة ماري كارولين ميسير.
- أكثر أصالة -

وقد استخدمت المعلّمة إيناس دريج الذكاء الاصطناعي بشكل محدود في تدريس الفلسفة، بهدف جعل طلابها على دراية بحدوده وإظهار "تفوق الذكاء البشري" لهم وتقول إنها تستطيع بسهولة تحديد ما إذا كانت النسخ التي تصححها قد كُتبت باستخدام محركات الذكاء الاصطناعي، وذلك بسبب "أسلوبها النمطي، وميلها نحو الإيقاعات الثلاثية".

وعلى سبيل المثال، طلبت إيناس دريج من طلابها العمل على موضوع استفزازي إلى حد ما: "هل يمكننا أن نرغب في تدمير الدولة؟" ولم يقدّم "تشات جي بي تي" سوى إجابات مؤيدة للديمقراطية، من دون النظر في الحجج المؤيدة للتيارات الفوضوية أو الثورية المناهضة للأنظمة الاستبدادية. (...)
 
وتقول إيناس دريج "نتلقى الكثير من التعليمات لاستخدام" هذه التطبيقات، و"يواجه بعض الزملاء صعوبة في استخدامها، خصوصا وأننا لا نملك حتى الآن خطة تدريب منظمة حقا بشأن هذه المسألة، ولا نملك أي منظور مسبق بشأن القيمة التعليمية المضافة". (...)

آخر الأخبار

منوعات

ينخرطون

الذكاء

الاصطناعي...

أحيانا

LBCI التالي
وفاة الملاكم الإيرلندي جون كوني متأثرا باصابة في الدماغ
من باريس إلى نيويورك: متاحف عالمية تبدأ تجديدات لتحديث تجربتها الثقافية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-15

ثورة الذكاء الاصطناعي وبداية الاعتماد الزائد: ChatGPT o1

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-02-08

قصر فرساي يدمج التكنولوجيا مع التاريخ: تجربة تفاعلية في حدائقه بفضل الذكاء الاصطناعي

LBCI
أخبار دولية
2025-02-07

ماكرون يدافع عن السيادة الفرنسية والأوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي

LBCI
أخبار دولية
2025-02-07

فرنسا ومجال الذكاء الاصطناعي: استثمار اماراتي في حرم جامعي متخصص في فرنسا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:00

في اليمن... عملية تخمير يبتكرها المزارعون لتحسين نكهات القهوة

LBCI
منوعات
13:30

هل تذكرون الطفل رافاييل؟... لقاء مميز يجمع الأخير بوسام حنا وطارق الأطرش: "أكرم من مين طل علينا" (فيديو)

LBCI
منوعات
13:00

"المحمية الفلكية" تواجه خطرًا في تشيلي... والسبب: خطر التلوث الضوئي؟!

LBCI
منوعات
12:30

في البيرو... الشرطة تنقذ مئات النساء والفتيات من الاستغلال الجنسي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-02-07

عبود: منع سير الدراجات النارية ضمن نطاق بيروت في هذا التوقيت... وهؤلاء هم المستثنون

LBCI
صحف اليوم
00:20

مصدر دبلوماسي عربي لـ"الأنباء" الكويتية: تشكيل الحكومة بالمواصفات المطلوبة سيكون له مفاعيله الفورية على لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-07

كرم للـLBCI: على "حزب الله" أن يبدّي لبنان على ايديولوجيته إذ إنّنا بحاجة إلى وقوف المجتمع الدّوليّ إلى جانبنا فنحن لسنا دولة عظمى لنتحمّل العزلة

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-07

النائب غسان حاصباني للـLBCI: كلّما زادت المشاركة السياسية لـ"حزب الله" في الحكومة المقبلة كلّما انخفضت حظوظ الحصول على الدعم لإعادة الإعمار

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

وقفة أمام كفركلا المحتلة… ودخول الأهالي إلى رب ثلاثين المحررة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
13:44

أصبح للبنان وزارة للذكاء الإصطناعي... هذه طموحات الوزير الجديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

Public Servant: المسؤول خادمًا للشعب لا سيدًا عليه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

منتخبا لبنان للروغبي يونيون إلى بطولة العرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

اللجنة الخماسية بشأن لبنان باقية وهذا هو دورها الجديد…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون تحيي مهرجان أبوظبي وتدعم الشباب للإبداع وهذه أبرز الجوائز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

تسعة أيام لانتهاء المهلة الثانية للإنسحاب… فكرة البقاء لا تغادر إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

البيان الوزاري المرتقب: صيغة جديدة بعبارات واضحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

شفيع الموارنة يتشفع بالحكومة والصلوات ترفع للبيان الوزاري

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:45

أمطار وثلوج... إليكم تفاصيل الطقس البارد!

LBCI
أخبار لبنان
05:12

بالصورة - أورتاغوس برفقة رائد بالجيش اللبناني وتحمل صاروخاً

LBCI
أخبار لبنان
23:47

بسبب تراكم الثلوج... إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة

LBCI
خبر عاجل
14:55

غارات إسرائيلية استهدفت أطراف حربتا وصبوبا في البقاع ومعبر قلد السبع الحدودي مع سوريا في جرد الهرمل

LBCI
آخر الأخبار
08:44

أهالي بلدة الشواغير يقطعون الطريق أمام الصهاريج التي تعبر إلى سوريا إحتجاجًا على إستمرار التهريب في ظل القصف الذي يطال عدد من بلدات قضاء الهرمل

LBCI
صحف اليوم
00:20

مصدر دبلوماسي عربي لـ"الأنباء" الكويتية: تشكيل الحكومة بالمواصفات المطلوبة سيكون له مفاعيله الفورية على لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:08

قبلان: نحن في حالة ارتياح لوجود القوات اللبنانية في هذه الحكومة

LBCI
منوعات
04:40

"إيمان مع الجد الغالي"... الملك عبدالله يخطف الأنظار بصورة مع حفيدته (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More