غياب إيلون ماسك عن السوبر بول يشغل بال الجمهور... ما القصة؟

أثار الملياردير الأميركي إيلون ماسك الجدل مجدداً على مواقع التواصل وخاصةً بعد غيابه عن مباراة السوبر بول يوم الأحد الفائت.وفوجئ جمهور ماسك بغيابه عن المباراة هذا العام وسط حضور رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، على الرغم من حضوره الدائم خلال العامين الماضيين.وفي سياق متصل، لم تكشف مصادر مقربة من ماسك سبب غيابه المفاجئ عن السوبر بول هذا العام.