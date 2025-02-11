وفاة مالكة متاجر "غاليري لافاييت" الباريسية جينيت مولان عن 98 عاما

أعلنت مجموعة متاجر "غاليري لافاييت" وفاة مالكتها جينيت مولان الأحد عن 98 عاما، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



كانت جينيت مولان حفيدة تيوفيل بادر الذي أنشأ مع ألفونس كان أول متجر كبير في عام 1894.



وكانت مع عائلتها في المرتبة 34 بين أغنى الأشخاص الفرنسيين في عام 2024، وفق تصنيف وضعته مجلة "تشالنجز" Challenges، بأصول مهنية تبلغ 4,05 مليارات يورو.



في آب 2024، سلمت جينيت مولان شركة العائلة القابضة "موتييه" إلى صهرها فيليب هوزيه، بمساعدة الأحفاد نيكولا هوزيه وغيوم هوزيه وأرتور لوموان، وهو "تطوير مخطط له منذ فترة طويلة".



كانت جينيت مولان شخصية محورية في تاريخ "غاليري لافاييت"، وقد عايشت الأجيال الخمسة التي تعاقبت على رئاسة المتجر الشهير الواقع في شارع هوسمان في باريس.



ولدت في 7 شباط 1927، وكانت أيضا ابنة ماكس هايلبرون، المقاتل المقاوم الذي تم ترحيله أثناء الحرب العالمية الثانية إلى بوخنفالد في ألمانيا، حيث التقى بالرجل الذي تزوج في ما بعد ابنته، إتيان مولان.



في كانون الثاني، كان لدى مجموعة غاليري لافاييت 57 متجرا في فرنسا، بما في ذلك 19 متجرا مملوكا للشركة و38 متجرا يديرها شركاء الامتياز.



وفي كانون الثاني أيضا، أعلنت الشركة عن خطط لإغلاق متجريها في مرسيليا بحلول نهاية عام 2025، واللذين "تكبدا خسائر متكررة لسنوات"، ووعدت "بتشجيع إعادة نشر الموظفين الـ145 المعنيين" بالإغلاق في متاجر أخرى تابعة للمجموعة.



كما باعت متجرا باريسيا شهيرا آخر، هو "بي اش في" في نهاية عام 2023 لشركة عقارات صغيرة تحمل اسم "سوسييتيه ديه غران ماغازان" Société des grands magasins.