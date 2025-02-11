دراسة حديثة توثق روابط بين الجفاف والاضطرابات الاجتماعية في الصين

تزامنت الفترات الأكثر جفافا مع مراحل الاضطرابات السياسية في الصين، وفق خلاصات دراسة حديثة تتناول متساقطات مسجلة خلال آلاف السنين، ما يثبت وجود رابط تاريخي بين الإجهاد المناخي والفوضى.



وتعتمد الدراسة التي نُشرت هذا الشهر في مجلة "نيتشر" المرموقة على تحليل الحلقات السنوية لأشجار "جونيبيروس برزوالسكي" Juniperus przewalskii ("عرعر برزوالسكي") على هضبة التيبت الواقعة في جنوب غرب الصين.



وتقدّم الدراسة لمحة حول كيفية تأثير الضغوط المناخية على المجتمعات وتحولات القوى على مدى آلاف السنين.



وكتب الباحثون في الدراسة "نظرا للمخاوف المتزايدة بشأن تغير المناخ العالمي، من الضروري فهم التغيرات التاريخية والحالية" في الجفاف ودورة المياه.



وقد استُخدمت الاختلافات في نظائر الحلقات السنوية لفهم التباينات في هطول الأمطار بمرور الوقت.



وتمكن الباحثون، ومعظمهم من الأكاديمية الصينية للعلوم، من إعادة بناء أرشيفات المناخ على مدى الأعوام الـ3476 الماضية.



وتشير الدراسة إلى أن "صعود وسقوط الكثير من السلالات الصينية يتوافق مع وقت التحولات الكبيرة نحو الظروف القاحلة، مع ثلاث مراحل متمايزة من انخفاض هطول الأمطار على المدى الطويل بعد فترة طويلة من الأمطار".



وخلال مرحلة الجفاف الأولى (من العام 110 قبل الميلاد إلى 280 ميلادي)، عندما أصبح المناخ قاحلا في عام 14 بعد الميلاد، زادت المجاعة وحالات أكل لحوم البشر، ما أدى إلى انتفاضات واسعة النطاق أدت في النهاية إلى الإطاحة بأسرة شين التي لم تعمّر طويلا (من العام 9 إلى سنة 23)، حسب التقرير.



وتزامنت هذه المرحلة أيضا مع حروب فترة الممالك الثلاث، والتي اقترنت بالمجاعة الواسعة النطاق الناجمة عن الجفاف، مما تسبب في انخفاض عدد سكان الصين من 60 مليون نسمة إلى 30 مليونا، وفق التقرير.



بعد فترة ثانية (بين العامين 330 و770)، تغطي بشكل خاص أسرتي سوي وتانغ، سُجلت فترة ثالثة (بين العامين 950 و1300) تتوافق مع أسرة سونغ وانحدارها.



وتشير الدراسة إلى أن "الظروف الرطبة في المراحل المبكرة من كل سلالة كانت مرتبطة بفترات رخاء، في حين تزامن التحول التدريجي إلى الجفاف باستمرار مع انحدارها وانهيارها في النهاية".



كان 2024 العام الأكثر سخونة على الإطلاق على مستوى العالم وفي الصين تحديدا. وتسببت الأحداث المناخية المتطرفة الناجمة عن ذلك في خسائر بلغت قيمتها 310 مليار دولار، وفق مجموعة التأمين "سويس ري".

المصدر: فرانس برس