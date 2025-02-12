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نشاط زلزالي في ألاسكا يثير قلق العلماء... هذا ما حذّروا منه!

حذر العلماء من ارتفاع نسبة احتمال ثوران بركان ضخم في الألاسكا إلى 50 بالمئة، وفق ما نقل موقع



ومنذ بداية النشاط الزلزالي للمرة الأولى في نيسان 2024، ارتفع معدل الزلازل من متوسط 30 زلزالًا في الأسبوع إلى متوسط 125 زلزالًا في الأسبوع.



واعتقد الخبراء في مرصد البراكين في المنطقة أن هذا النشاط الزلزالي مدفوع بحركة الصهارة الجديدة أسفل البركان، والتي قد تكون علامة على أنه يستعد للثوران.



ولحسن الحظ، لا توجد أي مجتمعات ضمن المسار المحتمل للتدفقات البركانية أو الانهيارات الطينية من جبل سبير ولكن كمية الرماد التي سوف تنبعث قد تشكل تهديدا لصحة الإنسان، حيث تسبب صعوبات في التنفس وتطلق السموم المرتبطة بالسرطان.



وكانت المرة الأخيرة التي ثار فيها جبل سبير في عام 1992. ديلي ميل " البريطاني.ومنذ بداية النشاط الزلزالي للمرة الأولى في نيسان 2024، ارتفع معدل الزلازل من متوسط 30 زلزالًا في الأسبوع إلى متوسط 125 زلزالًا في الأسبوع.واعتقد الخبراء في مرصد البراكين في المنطقة أن هذا النشاط الزلزالي مدفوع بحركة الصهارة الجديدة أسفل البركان، والتي قد تكون علامة على أنه يستعد للثوران.ولحسن الحظ، لا توجد أي مجتمعات ضمن المسار المحتمل للتدفقات البركانية أو الانهيارات الطينية من جبل سبير ولكن كمية الرماد التي سوف تنبعث قد تشكل تهديدا لصحة الإنسان، حيث تسبب صعوبات في التنفس وتطلق السموم المرتبطة بالسرطان.وكانت المرة الأخيرة التي ثار فيها جبل سبير في عام 1992.