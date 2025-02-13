ظهر في فيديو للمرة الأولى... هكذا كشف حافظ بشار الأسد موقعه في موسكو! (فيديو)

انشغل خبراء الخرائط والمدن بتحليل موقع حافظ بشار الأسد، نجل الرئيس السوري السابق، وذلك بعد ظهوره في فيديو أثناء تجواله في العاصمة الروسية موسكو.

وظهر حافظ في الفيديو وهو يسير في أحد شوارع موسكو الراقية، حيث وثق لحظته بكاميرا هاتفه المحمول، مؤكداً من خلاله صحة المنشورات الأخيرة التي نشرها قبل أن تقوم منصة "إكس" بإيقاف حسابه.

وتبين بعد التدقيق أن الشارع الذي كان يسير فيه حافظ هو "بولشايا أوردينكا"، أحد أبرز شوارع موسكو وأكثرها شهرة من الناحية التاريخية. خلفية الفيديو كشفت عن بعض المحلات التي مر منها حافظ، مما سهل على الناشطين في منصات التواصل الاجتماعي تحديد موقعه بدقة.

ووفق موقع "سكاي نيوز"، يقع الموقع الذي أشار إليه النشطاء في شمال شارع "بولشايا أوردينكا" بالقرب من نهر موسكو، وهو يبعد حوالي 1.2 كم عن "الميدان الأحمر" و1 كم فقط عن مبنى الكرملين.