الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مريانا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
أفلام
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

في أستراليا... قلق بين الأهالي بسبب معلمة تدّعي أنها "قطة"!

منوعات
2025-02-13 | 15:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
في أستراليا... قلق بين الأهالي بسبب معلمة تدّعي أنها &quot;قطة&quot;!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
في أستراليا... قلق بين الأهالي بسبب معلمة تدّعي أنها "قطة"!

أعرب عدد من أولياء الأمور عن قلقهم إزاء تصرفات معلمة في إحدى المدارس الثانوية بولاية كوينزلاند الأسترالية، بعد أن زُعم أنها تدّعي كونها قطة، حيث تقوم بإصدار أصوات الهسهسة تجاه الطلاب ولعق يدها خلال الحصص الدراسية.

ووفقًا لما ذكره بعض الأهالي على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المعلمة التي تعمل في مدرسة مارسدن الثانوية بمدينة لوغان، تطلب من الطلاب مناداتها بلقب "ميس بور" (أي Miss Purr).

وقد نشرت صحيفةThe Courier-Mail صورًا ومقاطع فيديو قصيرة تُظهر المعلمة وهي ترتدي طوقًا بأذني قطة، بالإضافة إلى بطاقة تعريف مكتوب عليها كلمة "Purr"، بينما كانت تقف أمام الطلاب داخل الفصل الدراسي.

وأعرب أحد أقارب الطلاب عن استيائه من تصرفات المعلمة، حيث كتب على فيسبوك: "إنها تجبر الأطفال على مناداتها بميس بور، وتصدر صرخات وهدير يشبه القطط عندما لا يستمعون إليها. كما أنها تجلس في الصف وتلعق يديها، إنه أمر مقزز تمامًا. يجب اتخاذ إجراء حيال ذلك."

وأضاف نفس المصدر في حديثه للصحيفة أنه يشعر بالحيرة تجاه سلوك المعلمة، متوقعًا أن المدرسة قد تلقت سيلًا من الشكاوى بشأن تصرفاتها.

آخر الأخبار

منوعات

معلمة

مدرسة

أسترالية

أهالي

أطفال

ادعاء

قطة

هدير

قطط

لعق

يدين.

LBCI التالي
التغير المناخي يؤثر سلبا على زراعة الكاكاو... هذا ما شرحه الباحثون
نشاط زلزالي في ألاسكا يثير قلق العلماء... هذا ما حذّروا منه!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2025-01-13

قلق بعض النواب من محاولة بعض آخر جر البلاد إلى مواجهة أهلية (الأخبار)

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-04

"حزب الله" دان قرار أستراليا بفرض عقوبات على ‏الشيخ نعيم قاسم

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-26

الجيش اللبناني يمنع الاهالي من دخول بلدة الطيبة عند مدخل القنطرة بسبب وجود الجيش الاسرائيلي على بعد كلم من الحاجز

LBCI
أخبار دولية
2025-01-14

قلق في الفلبين بعد نشر "سفينة عملاقة" صينية داخل منطقة متنازع عليها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
12:39

ظهر في فيديو للمرة الأولى... هكذا كشف حافظ بشار الأسد موقعه في موسكو! (فيديو)

LBCI
منوعات
06:30

التغير المناخي يؤثر سلبا على زراعة الكاكاو... هذا ما شرحه الباحثون

LBCI
منوعات
2025-02-12

نشاط زلزالي في ألاسكا يثير قلق العلماء... هذا ما حذّروا منه!

LBCI
منوعات
2025-02-12

مع اقتراب عيد الحب... "ميتا" تحذّر من عمليات احتيال رومانسية باستخدام الذكاء الاصطناعي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2025-01-05

"سنة التطور والتحديث والاصلاح"... إليكم توقعات ماغي فرح لبرج الدلو لعام 2025

LBCI
أخبار دولية
2025-01-29

تحطم طائرة ركاب على متنها نحو 60 راكباً في واشنطن بعد اصطدامها بهليكوبتر...(فيديوهات)

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-08

اجتماع اللجنة المركزية في مركز حزب الطاشناق عند الساعة ٨ مساء

LBCI
أخبار دولية
08:34

ترامب سيكشف عن رسوم جمركية مضادة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
17:11

تسليم وتسلم في وزارة السياحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

صُنع في لبنان… فهل حان وقت دعمه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

العد التنازلي للعودة الى الأرض يبدأ…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

إذا الأرض بتعطي... ليش نحنا ما منعطيها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

وسط بيروت بلا عوائق: خطوة نحو استعادة الحياة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الى وزير الطاقة شمعة...عقبال نبطّل نشوفها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

أنتم الذين ستتابعون هذا التقرير... قد لا تتذكرون هذه المشاهد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

انسحاب الجيش الإسرائيليّ من الجنوب... بين ترتيبات البقاء والتنديد بذلك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

اورتاغوس إلى لبنان وإسرائيل تطرح نشر أميركيين في مواقع حدودية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:56

المديرية العامة للطيران المدنيّ توضح سبب اعادة جدولة الرحلات ومنها رحلة طهران

LBCI
أخبار لبنان
11:16

لبنانيون عالقون في مطار طهران... ومعلومات الـ LBCI: الطيران المدني ابلغ شركة ماهان إير الإيرانية عدم تمكّن رحلتها من الهبوط

LBCI
حال الطقس
03:21

المنخفض الجوي ينكفئ ليلًا... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
صحف اليوم
23:44

هدية سعودية للبنانيين (الأنباء الالكترونية)

LBCI
خبر عاجل
14:13

الحل لمشكلة اللبنانيين العالقين في مطار طهران والناتجة عن إلغاء رحلة مهان اير المتوجهة نحو بيروت سيأتي عبر إرسال طائرة من خطوط طيران الشرق الأوسط غدا لنقلهم

LBCI
خبر عاجل
05:41

وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي لـ"بلومبرغ": قواتنا لن تنسحب من مواقعها في جنوب لبنان في المدى القريب والتزامات لبنان لا تشمل إبعاد حزب الله عن الحدود بل نزع سلاحه

LBCI
أمن وقضاء
00:08

إليكم الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج

LBCI
أخبار لبنان
09:41

المكتب الاعلامي لسلام: ازالة الحواجز في شوارع محيطة بالسراي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More