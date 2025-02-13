في أستراليا... قلق بين الأهالي بسبب معلمة تدّعي أنها "قطة"!

أعرب عدد من أولياء الأمور عن قلقهم إزاء تصرفات معلمة في إحدى المدارس الثانوية بولاية كوينزلاند الأسترالية، بعد أن زُعم أنها تدّعي كونها قطة، حيث تقوم بإصدار أصوات الهسهسة تجاه الطلاب ولعق يدها خلال الحصص الدراسية.

ووفقًا لما ذكره بعض الأهالي على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المعلمة التي تعمل في مدرسة مارسدن الثانوية بمدينة لوغان، تطلب من الطلاب مناداتها بلقب "ميس بور" (أي Miss Purr).

وقد نشرت صحيفةThe Courier-Mail صورًا ومقاطع فيديو قصيرة تُظهر المعلمة وهي ترتدي طوقًا بأذني قطة، بالإضافة إلى بطاقة تعريف مكتوب عليها كلمة "Purr"، بينما كانت تقف أمام الطلاب داخل الفصل الدراسي.

وأعرب أحد أقارب الطلاب عن استيائه من تصرفات المعلمة، حيث كتب على فيسبوك: "إنها تجبر الأطفال على مناداتها بميس بور، وتصدر صرخات وهدير يشبه القطط عندما لا يستمعون إليها. كما أنها تجلس في الصف وتلعق يديها، إنه أمر مقزز تمامًا. يجب اتخاذ إجراء حيال ذلك."

وأضاف نفس المصدر في حديثه للصحيفة أنه يشعر بالحيرة تجاه سلوك المعلمة، متوقعًا أن المدرسة قد تلقت سيلًا من الشكاوى بشأن تصرفاتها.