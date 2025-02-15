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مؤثرة شهيرة تتصدر العناوين بتصريح صادم: "أنجبت طفل إيلون ماسك الـ13"
منوعات
2025-02-15 | 05:40
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مؤثرة شهيرة تتصدر العناوين بتصريح صادم: "أنجبت طفل إيلون ماسك الـ13"
زعمت المؤثرة والكاتبة آشلي سانت كلير أنها أنجبت طفلاً يبلغ من العمر 5 أشهر من الملياردير الأميركي إيلون ماسك، في منشور على إكس يوم أمس الجمعة.
وجاء في المنشور: "رحبت بطفل جديد في هذا العالم منذ 5 أشهر وإيلون ماسك هو والده".
وأضافت سانت كلير: "لم أفصح عن هذا الأمر من قبل لحماية خصوصية طفلنا وسلامته، لكن في الأيام الأخيرة أصبح من الواضح أن وسائل الإعلام الشعبية تنوي القيام بذلك، بغض النظر عن الضرر الذي ستسببه".
ولفتت سانت كلير في المنشور إلى أنها تنوي السماح للطفل بالنمو في بيئة طبيعية وآمنة، مضيفةً أنها "طلبت من وسائل الإعلام احترام خصوصية طفلها".
وشكرت سانت كلير في وقت لاحق متابعيها على دعمهم لها وأعلنت أنها ستسجل خروجها من حسابها على إكس لفترة من الوقت لقضاء بعض الوقت مع عائلتها.
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