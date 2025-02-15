الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
4
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نضال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
4
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
أفلام
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
في خطوة لافتة... جمعية تحاول إنقاذ الغزلان من نفايات البلاستيك في متنزه ياباني
منوعات
2025-02-15 | 13:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
في خطوة لافتة... جمعية تحاول إنقاذ الغزلان من نفايات البلاستيك في متنزه ياباني
يتجول السياح مبتسمين فيما تطاردهم الغزلان في متنزه نارا، جنبا إلى جنب مع يابانيين صامتين يركّزون على مهمتهم، وهي جمع النفايات البلاستيكية التي تشكل خطرا على هذه الحيوانات.
على غرار مدينة كيوتو المجاورة، تُعدّ نارا وجهة سياحية رئيسية في اليابان، وتشتهر بمعابدها ومتنزهاتها وخصوصا بحيواناتها التي تجذب الزائرين المولعين بالصور والشبكات الاجتماعية.
يتجول حوالى 1300 غزال بري في الحديقة الواسعة، وتقول الروايات المتداولة إنها استوطنت هناك في القرن الثامن، بعد إرسالها إلى المنطقة لمراقبة ضريح للشينتو.
ولا تشعر الحيوانات بالخوف، لا بل تضايق الزوار حتى من أجل شطائر كعك بالأرز تباع في الموقع، وهو الطعام الوحيد الذي يُسمح للسياح بإعطائه للحيوانات.
ولكن في بعض الاحيان، تصبح النفايات البلاستيكية جزءا من قائمة طعام هذه الحيوانات عن طريق الخطأ. ويقول نوبويوكي يامازاكي، أحد أعضاء مؤسسة الحفاظ على الغزلان في مدينة نارا "يتزايد عدد الأشخاص الذين يلقون ببقايا طعامهم أو أغلفة أغراضهم في الحديقة".
- مثل السمك -
وكما يحدث في المحيطات مع الأسماك، فإن "النفايات البلاستيكية يمكن أن تتراكم في معدة الغزلان على المدى الطويل، ما يؤدي إلى موتها"، كما يقول يامازاكي لوكالة فرانس برس.
وقد عُثر على قطع من النفايات البلاستيكية أيضا في جيف غزلان موجودة في الحديقة.
ولهذا السبب قررت جمعية "بيوتيفل دير" ("الغزلان الجميلة") التحرك.
يرتدي بعض أعضاء الجمعية سترات خضراء زاهية، وقفازات، وملاقط، ومكانس، غير مبالين بهتافات الزائرين، ويجمعون القمامة.
ويقول ماساهيتو كاوانيشي المشرف على الفريق الذي يضم عددا من ذوي الإعاقات بين أعضائه المدفوعي الأجر "إن فكرة تحقيق منفعة للمجتمع تكمن في قلب دوافعهم".
وكُتب على لافتة في الحديقة "احذروا من الغزلان الذكور - خطر"، مع بقعة من الطلاء الأحمر تشبه الدم، مطبوعة بجوار صورة غزال، للإشارة إلى أن هذه الحيوانات قد تهاجم البشر في بعض الأحيان.
وبفضل ضعف الين على وجه الخصوص، زار اليابان 36,8 مليون أجنبي في العام الماضي، وهو رقم قياسي جديد تأمل الحكومة في مضاعفته تقريبا إلى 60 مليونا بحلول عام 2030.
لكن السكان والسلطات في الأماكن السياحية الأكثر شهرة، مثل كيوتو أو حول جبل فوجي المهيب، يعبّرون بشكل متزايد عن انزعاجهم، وحتى عن قلقهم، في مواجهة ظاهرة السياحة المفرطة، ومخالفات المرور، وتجاوزات بعض الزوار.
- لا صناديق قمامة -
ولا يعد متنزه نارا استثناءً، خصوصا على صعيد إدارة النفايات. لا توجد صناديق قمامة عامة في الحديقة، وهي سياسة بدأ اعتمادها قبل حوالى أربعة عقود لمنع الغزلان من البحث عن الطعام بين المخلفات.
وبدلا من ذلك، يتم تشجيع الزوار على أخذ نفاياتهم معهم إلى منازلهم: وهي عادة راسخة بين السكان اليابانيين ولكنها لا تنتشر دائما بين الأجانب، ما يزعج البعض منهم.
ويقول غاويل غوليكي، وهو بولندي يبلغ من العمر 40 عاما ويسافر بانتظام إلى اليابان، لوكالة فرانس برس إنه يحتفظ الآن بقمامته معه، على الرغم من أن "الأمر غريب بعض الشيء بالنسبة لنا" لأن في أوروبا "هناك دائما مكان للتخلص منها".
يقول أرنو بيليكي، وهو فرنسي يبلغ 56 عاما، إنه "سعيد بوجود برنامج" من قبيل "الغزلان الجميلة" لأنه "من المؤسف أن تأكل الغزلان البلاستيك الذي يتركه الزوار".
وفي مواجهة هذه السلوكيات السلبية، "من الصعب أن نتخيل أن تظل الحديقة بلا صناديق قمامة إلى أجل غير مسمى"، وفق نوبويوكي يامازاكي.
وتدرس سلطات مدينة نارا أيضا تركيب صناديق قمامة تعمل بالطاقة الشمسية عالية التقنية بالقرب من الحديقة.
تتميز هذه الصناديق، التي تحمل شعار "أنقذوا الغزلان في نارا من النفايات البلاستيكية"، بالقدرة على ضغط النفايات تلقائيا ومنعها من التحول إلى طعام قاتل.
المصدر: فرانس برس
آخر الأخبار
منوعات
لافتة...
جمعية
تحاول
إنقاذ
الغزلان
نفايات
البلاستيك
متنزه
ياباني
التالي
مؤثرة شهيرة تتصدر العناوين بتصريح صادم: "أنجبت طفل إيلون ماسك الـ13"
حوت يبتلع رجلا للحظات ويلفظه حيا في تشيلي... إليكم تفاصيل ما حصل (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2025-01-24
في خطوة لافتة... تعاون غير مسبوق يجمع هيفاء وهبي ونور عريضة والجمهور يتساءل (صورة)
فنّ
2025-01-24
في خطوة لافتة... تعاون غير مسبوق يجمع هيفاء وهبي ونور عريضة والجمهور يتساءل (صورة)
0
فنّ
2025-01-17
في خطوة إنسانية لافتة... سيلينا غوميز وخطيبها يدعمان رجال الإطفاء والمتطوعين بهذه الطريقة
فنّ
2025-01-17
في خطوة إنسانية لافتة... سيلينا غوميز وخطيبها يدعمان رجال الإطفاء والمتطوعين بهذه الطريقة
0
فنّ
2025-01-09
نينا عبد الملك تفاجئ متابعيها بخطوة لافتة... هل ارتدت الحجاب؟
فنّ
2025-01-09
نينا عبد الملك تفاجئ متابعيها بخطوة لافتة... هل ارتدت الحجاب؟
0
آخر الأخبار
2025-02-04
أنباء عن اندلاع حريق بمستودع نفايات مصفاة لشركة مارون للبتروكيماويات بإيران
آخر الأخبار
2025-02-04
أنباء عن اندلاع حريق بمستودع نفايات مصفاة لشركة مارون للبتروكيماويات بإيران
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
14:20
في ريو دي جانيرو... نظام تحديد المواقع العالمي يحوّل رحلات سياحية إلى حوادث مميتة
منوعات
14:20
في ريو دي جانيرو... نظام تحديد المواقع العالمي يحوّل رحلات سياحية إلى حوادث مميتة
0
منوعات
06:10
للحفاظ على البيئة... شركة ناشئة في تونس "تطيل عمر" الأجهزة الالكترونية
منوعات
06:10
للحفاظ على البيئة... شركة ناشئة في تونس "تطيل عمر" الأجهزة الالكترونية
0
منوعات
05:40
مؤثرة شهيرة تتصدر العناوين بتصريح صادم: "أنجبت طفل إيلون ماسك الـ13"
منوعات
05:40
مؤثرة شهيرة تتصدر العناوين بتصريح صادم: "أنجبت طفل إيلون ماسك الـ13"
0
منوعات
2025-02-14
حوت يبتلع رجلا للحظات ويلفظه حيا في تشيلي... إليكم تفاصيل ما حصل (فيديو)
منوعات
2025-02-14
حوت يبتلع رجلا للحظات ويلفظه حيا في تشيلي... إليكم تفاصيل ما حصل (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:28
قطع الطريق على جسر الرينغ بالإطارات المشتعلة
آخر الأخبار
14:28
قطع الطريق على جسر الرينغ بالإطارات المشتعلة
0
أخبار لبنان
2025-02-13
عون: لبنان يتابع الاتصالات لإلزام إسرائيل بالإنسحاب في 18 شباط
أخبار لبنان
2025-02-13
عون: لبنان يتابع الاتصالات لإلزام إسرائيل بالإنسحاب في 18 شباط
0
فنّ
2025-02-14
نادين الراسي في تعليق ساخر بعيد الحب: "نخب الحبيبات والزوجات"... ماذا قصدت؟ (صورة)
فنّ
2025-02-14
نادين الراسي في تعليق ساخر بعيد الحب: "نخب الحبيبات والزوجات"... ماذا قصدت؟ (صورة)
0
أخبار دولية
14:17
اتصال جمع لافروف بروبيو
أخبار دولية
14:17
اتصال جمع لافروف بروبيو
بالفيديو
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
14:01
أمل السيدة الأولى يضيء قلوب أطفال السرطان
مقدمة نشرة الاخبار
14:01
أمل السيدة الأولى يضيء قلوب أطفال السرطان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
قسم الانتساب إلى نقابة المحامين... نحو إبقاء بيروت أم الشرائع
تقارير نشرة الاخبار
13:58
قسم الانتساب إلى نقابة المحامين... نحو إبقاء بيروت أم الشرائع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مصير المعادن النادرة في أوكرانيا بيد أميركا
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مصير المعادن النادرة في أوكرانيا بيد أميركا
0
أخبار دولية
13:42
بين استئناف صفقة تبادل الأسرى وتعليقها… دفعة سادسة سجلت
أخبار دولية
13:42
بين استئناف صفقة تبادل الأسرى وتعليقها… دفعة سادسة سجلت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
التفاصيل من الداخل الإسرائيلي… إليكم المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
13:42
التفاصيل من الداخل الإسرائيلي… إليكم المستجدات
0
أمن وقضاء
13:40
بعد أن كان مقررًا أن تنسحب منها… إسرائيل تحرق عددًا من المنازل في ميس الجبل
أمن وقضاء
13:40
بعد أن كان مقررًا أن تنسحب منها… إسرائيل تحرق عددًا من المنازل في ميس الجبل
0
أمن وقضاء
13:39
مقترح فرنسي بنشر قوة مشتركة في التلال الخمس الحدودية ينتظر موافقة إسرائيل
أمن وقضاء
13:39
مقترح فرنسي بنشر قوة مشتركة في التلال الخمس الحدودية ينتظر موافقة إسرائيل
0
أمن وقضاء
13:35
في حادثة الإعتداء على اليونيفيل... لكل من أمل وحزب الله حساباته
أمن وقضاء
13:35
في حادثة الإعتداء على اليونيفيل... لكل من أمل وحزب الله حساباته
0
أمن وقضاء
13:32
هكذا تم الإعتداء على دورية اليونيفيل على طريق المطار
أمن وقضاء
13:32
هكذا تم الإعتداء على دورية اليونيفيل على طريق المطار
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:42
عضو المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي في كلمة خلال اعتصام: صبرنا وصبرنا لكن للصبر حدود والمقاومة لن تخضع وستواجه وترفض الاملاءات الاسرائيلية والاميركية
خبر عاجل
09:42
عضو المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي في كلمة خلال اعتصام: صبرنا وصبرنا لكن للصبر حدود والمقاومة لن تخضع وستواجه وترفض الاملاءات الاسرائيلية والاميركية
2
أخبار لبنان
12:44
مصدر عسكريّ للـLBCI: اثناء تنظيم التظاهرة عمد عدد من الشبان الى قطع الطريق الرئيسيّ والاعتداء على الآليات العسكرية للجيش
أخبار لبنان
12:44
مصدر عسكريّ للـLBCI: اثناء تنظيم التظاهرة عمد عدد من الشبان الى قطع الطريق الرئيسيّ والاعتداء على الآليات العسكرية للجيش
3
أخبار لبنان
01:23
رئيس الجمهورية: ما حدث الليلة الماضية لا يمكن السماح بتكراره والقوى الأمنية لن تتهاون
أخبار لبنان
01:23
رئيس الجمهورية: ما حدث الليلة الماضية لا يمكن السماح بتكراره والقوى الأمنية لن تتهاون
4
حال الطقس
02:51
منخفض جوي قطبي منتصف الاسبوع المقبل
حال الطقس
02:51
منخفض جوي قطبي منتصف الاسبوع المقبل
5
خبر عاجل
04:22
معلومات للـ LBCI: مخابرات الجيش توقف عددا من الشبان الذين كانوا متواجدين في مكان الاعتداء على موكب اليونيفل وفي حادثة قطع طريق المطار بهدف كشف كل تفاصيل الحادثة وتحديد هوية المعتدين
خبر عاجل
04:22
معلومات للـ LBCI: مخابرات الجيش توقف عددا من الشبان الذين كانوا متواجدين في مكان الاعتداء على موكب اليونيفل وفي حادثة قطع طريق المطار بهدف كشف كل تفاصيل الحادثة وتحديد هوية المعتدين
6
خبر عاجل
13:02
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي إستهدف عنصرًا في الوحدة 127 التابعة لحزب الله والذي كان مسؤولًا عن إطلاق المسيرة باتجاه إسرائيل الأسبوع الماضي
خبر عاجل
13:02
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي إستهدف عنصرًا في الوحدة 127 التابعة لحزب الله والذي كان مسؤولًا عن إطلاق المسيرة باتجاه إسرائيل الأسبوع الماضي
7
خبر عاجل
00:13
الخارجية الأميركية: نشيد بالتزام الحكومة اللبنانية باتخاذ كافة التدابير لمحاسبة المسؤولين عن هجوم بيروت
خبر عاجل
00:13
الخارجية الأميركية: نشيد بالتزام الحكومة اللبنانية باتخاذ كافة التدابير لمحاسبة المسؤولين عن هجوم بيروت
8
خبر عاجل
12:50
معلومات للـLBCI: ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى إثر استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة جرجوع
خبر عاجل
12:50
معلومات للـLBCI: ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى إثر استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة جرجوع
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More