في ريو دي جانيرو... نظام تحديد المواقع العالمي يحوّل رحلات سياحية إلى حوادث مميتة

ترشد تطبيقات ملاحة تعمل بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مستخدميها عن طريق الخطأ إلى الأحياء الفقيرة التي يسيطر عليها تجار مخدرات في ريو دي جانيرو، متسببة أحيانا بمقتلهم بطلقات نارية في هذه المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.فأحد الضحايا كان أنهى زيارته إلى موقع تمثال المسيح الفادي في ريو دي جانيرو، بينما كان آخر قد استقل سيارة أجرة عن طريق تطبيق "أوبر" للتنزه مساء في المدينة البرازيلية التي تستقبل ملايين السياح سنويا.يستمتع معظم السياح الذين يزورون ريو بشواطئها الرائعة أو كرنفالها، من دون الشعور بالقلق من حرب العصابات في الأحياء الفقيرة التي تقطنها الطبقة العاملة ويقع بعضها على سفح تلال مطلّة على الأحياء الراقية.لكن سلسلة من الهجمات بالأسلحة على مركبات دخلت هذه المناطق من غير قصد، ألقت الضوء على المخاوف الأمنية في "المدينة المذهلة".في كانون الأول، دخل سائح أرجنتيني حضر إلى ريو لزيارة موقع تمثال المسيح الشهير مع زوجته وأطفاله، إلى أحد الأحياء الفقيرة عن طريق الخطأ بعد استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الخاص به. لكنّه أصيب برصاصتين وتوفي بعد شهر في المستشفى.وفي الشهر نفسه، أصيبت امرأة برازيلية من ساو باولو برصاصة في رقبتها بعدما سلك سائق سيارة أجرة يعمل مع "أوبر" مسارا مختلفا عن ذلك المعتمد عادة خلال اصطحابها إلى إحدى الأمسيات.وفي منتصف كانون الثاني، انتشر عبر مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر سائق أجرة وهو يتوسّل إلى أفراد مدججين بالسلاح ألا يطلقوا النار عليه بعدما أوصله نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) إلى حي سيدادي ألتا الفقير.يقول المحامي البرازيلي الأميركي فيكتور سارتو (41 سنة) إنّ الرجال، وغالبا ما يكونون صغارا في السنّ، المتمركزين عند مداخل هذه الأحياء "يخافون من وصول الشرطة أو أعضاء عصابات مُنافسة". وقد تعرّض سارتو للتهديد بمسدس عندما وجد نفسه في أحد الأحياء الفقيرة بعد زيارة موقع تمثال المسيح الفادي سنة 2019.- "السيطرة على الأراضي" -في حديث إلى وكالة فرانس برس، يقول وزير الأمن في ولاية ريو دي جانيرو فيكتور دوس سانتوس "عندما يدخل شخص ما إلى مكان كهذا بسرعة قصوى، يطلق المجرم الذي يكون في حالة تأهب ويراقب الخصوم، النار قبل التحقق من هوية السائق".ويعتبر أنّ تفاقم هذا النوع من الحوادث يرجع إلى أمور عدة أهمها أنّ حرب العصابات أصبحت "عنيفة جدا" في العام 2024.وبحسب معهد فوغو كروزادو، أصيب 19 شخصا من مواطنين عاديين وعناصر شرطة، قتل خمسة منهم بعد دخولهم عن طريق الخطأ إلى الأحياء الفقيرة خلال سنة 2024، وهذا الرقم قياسي منذ أن بدأت المنظمة غير الحكومية بجمع هذه البيانات سنة 2016.وتقول رئيسة المنظمة ماريا إيزابيل كوتو "من الواضح أنّ ذلك مرتبط بجغرافية ريو دي جانيرو وبمشاكل السيطرة على الأراضي".ويعيش نحو 1,5 مليون شخص، أي حوالى ربع سكان ريو، في الأحياء الفقيرة.- "ثمة قواعد" -بعض هذه الأحياء موجود على تلال مرتفعة عدد منها وسط المناطق السياحية، بينما يقع البعض الآخر على أراض مسطحة وغالبا ما تكون أبعد عن المنطقة المركزية.وتؤكد شركة "أوبر" لوكالة فرانس برس أنّ نظامها الأمني الرقمي "يمكنه حظر طلبات من المناطق التي تنتشر فيها مخاوف تتعلق بالسلامة العامة في أوقات وأيام معينة".ويقول ناطق باسم "غوغل" التي تمتلك تطبيقي ملاحة مشهورين، إنّ الشركة لا ترغب في التعليق على تقارير عن حوادث تتعلق بمستخدمين تم توجيههم بالخطأ إلى مناطق خطرة.ويؤكد شخص يقطن في حي سيداد ألتا منذ فترة طويلة لوكالة فرانس برس أن "هناك قواعد" ينبغي اتباعها لدخول حيه.ويضيف طالبا عدم ذكر هويته لأسباب أمنية "لا يمكن السير بسرعة تزيد عن 20 كيلومترا في الساعة، وينبغي خفض النوافذ وتشغيل أضواء التحذير وإضاءة السيارة من الداخل".وتشير ماريا إيزابيل كوتو إلى أنّ أربع فصائل إجرامية على الأقل "تسيطر" على 20 في المئة من أراضي منطقة ريو المُدنية، رافضة الفكرة القائلة بأن بعض المناطق "محظورة" لمن لا يعيشون فيها.وتندد منظمات غير الحكومية بالتأثير الذي تتركه عمليات الشرطة العنيفة على السكان.وخلال عملية للشرطة بالقرب من سيدادي ألتا الأربعاء، أصيب أربعة أشخاص على الأقل، بحسب تقارير إعلامية. واضطرت مروحية تابعة للشرطة للهبوط اضطراريا بعد تعرضها لإطلاق نار.