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بعد ادعاء شابة عشرينية إنجابها طفل إيلون ماسك... الأخير يأخذ استراحة من إكس وهذا ما أوضحه

منوعات
2025-02-16 | 07:06
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بعد ادعاء شابة عشرينية إنجابها طفل إيلون ماسك... الأخير يأخذ استراحة من إكس وهذا ما أوضحه
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بعد ادعاء شابة عشرينية إنجابها طفل إيلون ماسك... الأخير يأخذ استراحة من إكس وهذا ما أوضحه

يأخذ إيلون ماسك استراحة من منصة إكس X بعد أن كسر صمته إثر ادعاء احدى مؤثرات MAGA أنها أنجبت طفله الثالث عشر. 

ولم ينكر الرئيس التنفيذي لشركة Tesla وSpaceX، البالغ من العمر 53 عامًا، أو يؤكد ادعاءات آشلي سانت كلير البالغة من العمر 26 عامًا، لكنه أصدر ردًا من كلمة واحدة على X مساء السبت، كتب فيه ببساطة: " Whoa"، وفق ما نقل موقع دايلي ميل البريطاني.

ويأتي قراره بعدم الاتصال بالإنترنت بعد سلسلة من المنشورات المتضاربة في الساعات القليلة الفائتة حول أمور غير ذات صلة، بما في ذلك الإصدار القادم من Grok 3، والذي وصفه ماسك بأنه "أذكى ذكاء اصطناعي على الأرض". 

واتخذ ملياردير التكنولوجيا القرار غير المعتاد للغاية بأخذ استراحة من X إلى قضاء الوقت في العمل على الإصدار، فكتب: "سوف نقوم بصقل المنتج مع الفريق طوال عطلة نهاية الأسبوع، لذا لن يتم الاتصال بالإنترنت حتى ذلك الحين". 

لكن الشابة لم تهدر أي وقت في الرد، مستهدفة عدم مشاركة " ماسك " في هذا الأمر. 

وكتبت سانت كلير: "إيلون، كنا نحاول التواصل طوال الأيام القليلة الماضية ولم ترد". 

"متى سترد علينا بدلاً من الرد علناً على التشهير من شخص نشر للتو صوراً لي بالملابس الداخلية وعمري 15 عاماً؟".

وفي غضون ساعة، تمت إزالة رد فعل سانت كلير من X.




















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