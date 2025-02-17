بيع منحوتة برونزية مهمة عُثر عليها مصادفة مقابل أكثر من 3 ملايين يورو! (صورة)

بيعت نسخة من منحوتة "لاج مور" L'Âge mûr البرونزية للفنانة كامي كلوديل الأحد في مزاد بمدينة أورليان الفرنسية لقاء 3,1 ملايين يورو، كان قد عُثر عليها مصادفةً داخل شقة غير مأهولة في باريس.

وبذلك، أصبحت المنحوتة البرونزية التي كان سعرها مخمّنا بما يتراوح بين 1,5 مليون يورو ومليونين، الثانية بين الأعلى سعرا من أعمال كامي كلوديل (1864-1943)، بعد بيع نسخة أولى من "لا فالس" عام 2013 في مقابل 5,2 ملايين يورو في مزاد لدار "سوذبيز" في لندن.

وعُثر في 17 أيلول على هذا التمثال البرونزي، وهو أحد أشهر أعمال النحاتة، مخبأً تحت ملاءة أثناء جردة لمحتويات شقة مهجورة منذ أكثر من 15 عاما، تقع على مقربة من برج إيفل.

وفي المزاد الذي نظمته دار "فيلوكال" بحضور 350 شخصا، تنافَسَ خمسة مزايدين عبر الهاتف على التمثال لنحو 15 دقيقة، إلى أن تمت ترسيته عند 3,1 مليون يورو (3,663 مليون يورو شاملة الرسوم). ولم يُعلَن على الفور اسم المشتري.

وتمثّل المنحوتة التي يعود تاريخها إلى ما بين 1892 و1998 دورة حياة تجسّدها ثلاث شخصيات من بينها امرأة شابة راكعة تتوسل، مستوحاة من انفصالها عن النحات أوغست رودان.

ويُعرف هذا التمثال أيضا باسم "لا ديستينيه" La Destinée أو "لو شومان دو لا في" Le Chemin de la vie أو "لا فاتاليتيه" La Fatalité، ولا تتوافر منه سوى بضع نسخ، اثنتان منها معروضتان في متحفي أورسيه ورودان في باريس وأخرى في متحف كامي كلوديل.

وتحمل المنحوتة التي تبلغ أبعادها 61,5 × 85 × 37,5 سنتيمترا توقيع كلوديل .C. Claudel

وكالة فرانس برس