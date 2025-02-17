"مدينة الضباب" تستضيف حفل مرور 75 عاما على انطلاق الفورمولا 1

تستعد "مدينة الضباب" لندن الثلاثاء لاستضافة الذكرى الـ 75 لانطلاق بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد في حفل ضخم ستكشف خلاله الفرق العشرة النقاب عن سياراتها الجديدة للعام الحالي، وذلك بحضور السائقين يتقدمهم البريطاني "السير" لويس هاميلتون، في أول ظهور رسمي له مع فريقه الجديد فيراري.

وسيجتمع قرابة 15 ألف مشاهد في قاعة "O2 أرينا" الضخمة في العاصمة البريطانية للاستمتاع خلال أمسية فريدة من نوعها بحفل "مذهل" سيتم بثه مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الخاصة ببطولة الفئة الأولى.

ويهدف القيمون على هذه البطولة استقطاب اهتمام أكبر عدد من عشاق هذه الرياضة، ما دفعهم إلى تسليط الأضواء على حفل اطلاق الموسم الجديد الذي ينطلق مع جائزة أستراليا الكبرى في 16 آذار المقبل.

وستتناوب الفرق على كشف النقاب سياراتها لعام 2025، لبضع دقائق، محاطة بسائقيها وفي مساء الثلاثاء، وبعد السير على السجادة الحمراء.

ورغم تسرب القليل من التفاصيل حتى الآن، فمن المفترض أن تكشف الفرق فقط عن شكل سياراتها خلال الحفل، وليس عن التفاصيل الكاملة لتصاميم سيارات المقعد الأحادي التي ستشارك في الجولات الـ 24 المدرجة على روزنامة العام الحالي.

وتخطط العديد من الفرق لرفع الستار عن سياراتها "الحقيقية" في مناسبات منفصلة، على غرار ما قام به فريقا وليامس وماكلارين، مع الاحتفاظ ببعض السرية المتعلقة بالنواحي التقنية.

ودأب المصنعون في السنوات الأخيرة، على كشف النقاب عن سياراتهم بشكل مستقل، والعديد منهم خلال حفل خاص كان يتم نقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قال المدير التنفيذي لمجموعة الفورمولا واحد الإيطالي ستيفانو دومينيكالي في تشرين الثاني "يُعد هذا الحفل فرصة رائعة للمشجعين من جميع الأعمار لاختبار عن قرب الاستعراض المذهل الذي تمثله الفورمولا واحد".

وتروّج المجموعة الأميركية ليبرتي ميديا، التي استحصلت على الحقوق التجارية للفئة الأولى منذ عام 2017، لبطولة العالم للفورمولا واحد بهدف استقطاب الجنس الناعم والجيل الجديد من الشباب.

وكالة فرانس برس