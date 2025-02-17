بعد جريمة مروعة.. السجن مدى الحياة لهندي أدين بقتل سائحة إيرلندية

أدلت محكمة في ولاية غوا السياحية في غرب الهند الاثنين بحكمها على رجل يبلغ 31 عاما بالسجن مدى الحياة بتهمة اغتصاب سائحة ايرلندية وقتلها قبل ثماني سنوات.

وكان عُثر على جثة دانييل ماكلولين، البالغة 28 عاما، عارية في حقل بالقرب من شاطئ في جنوب الولاية في عام 2017.

واتهمت الشرطة الشاب فيكات باغات بقتل ماكلولين المتحدرة من بونكرانا في ايرلندا.

ودين باغات بارتكاب الجريمة الجمعة وحكمت عليه المحكمة الاثنين بالسجن مدى الحياة، وفقاً لوكالة فرانس برس.

بحسب الشرطة، كانت ماكلولين تحتفل بمهرجان الربيع الهندي "هولي" على شاطئ بالوليم الشهير في غوا عندما تعرضت للهجوم.

وعثر أحد المزارعين على جثتها مصابة بكدمات بالغة على بعد بضعة كيلومترات في كاناكونا.

وقال بيان للعائلة، بحسب تقارير إعلامية محلية "نحن كعائلة وأصدقاء لدانييل ممتنون للغاية لكل من شارك في نضالنا من أجل العدالة"، مضيفا "لقد عاملوها مثل ابنتهم وكافحوا بلا كلل من أجلها".