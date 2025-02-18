عُرف بابتكاره نوتيلا... وفاة الكيميائي الإيطالي فرانشيسكو ريفيلا عن 97 عامًا

كما كان يُطلق على ريفيلا لقب "الساحر" الذي عمل في "غرفة الكيمياء" وترجم أفكاره إلى منتجات صنعت تاريخ فيريرو، كمنتج نوتيلا.

توفي ريفيلا بعد 10 سنوات من وفاة ميشال فيريرو، نجل بييترو فيريرو، مؤسس شركة الحلويات والشوكولا الإيطالية، فيريرو.



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لمدة تزيد عن 40 سنة كان الراحل متعاونًا مخلصًا لميشال فيريرو وربما يمكن القول إنه هو الذي ترجم العديد من الأفكار الرائعة إلى منتجات، من نوتيلا إلى فيريرو روشيه، وفقًا للصحيفة الإيطالية اليومية كورييري ديلا سيرا.