84 عاماً من الحب... زوجان برازيليان يحققان رقماً قياسياً في موسوعة غينيس

سجّل الزوجان البرازيليان مانويل أنغيليم دينو وماريا دي سوزا دينو رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة غينيس كأطول زواج موثّق في التاريخ.

ووفقاً لوكالة "يونايتد برس إنترناشونال"، تم تأكيد مدة زواجهما وهي84 عاماً و77 يوماً في يوم عيد الحب، بمساعدة منظمة LongeviQuest، المختصة بدراسة المعمّرين.

وبدأت قصة حبهما عام 1936، وتوجت بالزواج في عام 1940 داخل كنيسة بوا فينتورا بولاية سيارا البرازيلية. وعلى مدار السنوات معاً، أنجبا13 طفلاً، وأصبحا أجداداً لـ55 حفيداً، و54 من أبناء الأحفاد، و12 من أبناء أبناء الأحفاد.

وذكرت الوكالة أن قصة مانويل وماريا، المليئة بالحب والإخلاص، لا تلهم عائلتهما الكبيرة فحسب، بل تمتد لتأثر أشخاصاً حول العالم.

وأشاد ممثلو موسوعة غينيس بهذا الإنجاز النادر، معتبرين أن زواجهما الطويل يمثل علامة استثنائية تستحق التقدير والاحتفاء.