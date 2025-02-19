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جنوح أكثر من 150 دلفينا عند شاطئ في تاسمانيا الأسترالية... وهذا مصيرها

منوعات
2025-02-19 | 04:47
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جنوح أكثر من 150 دلفينا عند شاطئ في تاسمانيا الأسترالية... وهذا مصيرها
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جنوح أكثر من 150 دلفينا عند شاطئ في تاسمانيا الأسترالية... وهذا مصيرها

جنح أكثر من 150 دلفينا عند شاطئ في جزيرة تسمانيا الأسترالية بعدما جرفتها المياه، على ما أعلن مسؤولون بيئيون الأربعاء تحدثوا عن نفوق العشرات منها.

وقال أعضاء إدارة البيئة المحلية إن "حوالي 90" من أصل 157 دلفينا كانت على قيد الحياة صباح الأربعاء، مشيرين إلى أن الحيوانات الجانحة تنتمي على ما يبدو إلى فصيلة الحيتان القاتلة الكاذبة، وهي دلافين مفترسة كبيرة.

جنحت الحيتانيات خلال 48 ساعة بالقرب من آرثر ريفر، وهي بلدة ذات كثافة سكانية منخفضة تقع في شمال غرب جزيرة تسمانيا في جنوب شرق أستراليا.

وفي صور نشرتها السلطات، ظهرت عشرات الدلافين السوداء مستلقية على الرمال على طول الشاطئ مع موجات مد منخفضة.

وقالت الإدارة في بيان إن عملية الإنقاذ "معقدة بسبب عدم إمكانية الوصول إلى الموقع وظروف المحيط وصعوبة نقل المعدات المتخصصة إلى هذا الموقع النائي".

تُلاحظ حالات جنوح جماعي للحيتانيات بشكل متزايد في مختلف أنحاء العالم، وهي ظاهرة لم تُحدد أسبابها علميا بعد ولكن من الممكن ربطها بالنشاط البشري.

وفي أستراليا، جرفت المياه عشرات الحيتان الطيارة إلى شاطئ في الطرف الجنوبي الغربي من البلاد في نيسان الماضي.

وفي تسمانيا، قال بريندون كلارك، أحد مسؤولي الحياة البرية المحليين، الأربعاء إنه سيكون من الصعب إعادة الحيتان المتبقية إلى المياه، خصوصا لأن وزن كل منها يزيد عن طن.

وقال كلارك للصحافيين "عندما تجنح الحيوانات، يكون القتل الرحيم خيارا لتقليل المعاناة، ولدينا أطباء بيطريون في الموقع للمساعدة في اتخاذ قرارات مستنيرة إذا لزم الأمر".

ووفقا لكلارك، فإن هذه الحيوانات هي الأولى التي تطفو على سطح المياه في هذا الجزء من تسمانيا منذ حوالي خمسين عاما.

يمكن أن يصل طول الحيتان القاتلة الكاذبة إلى ستة أمتار. ومثل غيرها من الدلافين، فإن هذه الحيتانيات هي حيوانات اجتماعية تشكل غالبا مجموعات تتألف من 50 فردا أو أكثر.

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