الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
14
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
5 عالخمسة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
14
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
أفلام
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جنوح أكثر من 150 دلفينا عند شاطئ في تاسمانيا الأسترالية... وهذا مصيرها
منوعات
2025-02-19 | 04:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
جنوح أكثر من 150 دلفينا عند شاطئ في تاسمانيا الأسترالية... وهذا مصيرها
جنح أكثر من 150 دلفينا عند شاطئ في جزيرة تسمانيا الأسترالية بعدما جرفتها المياه، على ما أعلن مسؤولون بيئيون الأربعاء تحدثوا عن نفوق العشرات منها.
وقال أعضاء إدارة البيئة المحلية إن "حوالي 90" من أصل 157 دلفينا كانت على قيد الحياة صباح الأربعاء، مشيرين إلى أن الحيوانات الجانحة تنتمي على ما يبدو إلى فصيلة الحيتان القاتلة الكاذبة، وهي دلافين مفترسة كبيرة.
جنحت الحيتانيات خلال 48 ساعة بالقرب من آرثر ريفر، وهي بلدة ذات كثافة سكانية منخفضة تقع في شمال غرب جزيرة تسمانيا في جنوب شرق أستراليا.
وفي صور نشرتها السلطات، ظهرت عشرات الدلافين السوداء مستلقية على الرمال على طول الشاطئ مع موجات مد منخفضة.
وقالت الإدارة في بيان إن عملية الإنقاذ "معقدة بسبب عدم إمكانية الوصول إلى الموقع وظروف المحيط وصعوبة نقل المعدات المتخصصة إلى هذا الموقع النائي".
تُلاحظ حالات جنوح جماعي للحيتانيات بشكل متزايد في مختلف أنحاء العالم، وهي ظاهرة لم تُحدد أسبابها علميا بعد ولكن من الممكن ربطها بالنشاط البشري.
وفي أستراليا، جرفت المياه عشرات الحيتان الطيارة إلى شاطئ في الطرف الجنوبي الغربي من البلاد في نيسان الماضي.
وفي تسمانيا، قال بريندون كلارك، أحد مسؤولي الحياة البرية المحليين، الأربعاء إنه سيكون من الصعب إعادة الحيتان المتبقية إلى المياه، خصوصا لأن وزن كل منها يزيد عن طن.
وقال كلارك للصحافيين "عندما تجنح الحيوانات، يكون القتل الرحيم خيارا لتقليل المعاناة، ولدينا أطباء بيطريون في الموقع للمساعدة في اتخاذ قرارات مستنيرة إذا لزم الأمر".
ووفقا لكلارك، فإن هذه الحيوانات هي الأولى التي تطفو على سطح المياه في هذا الجزء من تسمانيا منذ حوالي خمسين عاما.
يمكن أن يصل طول الحيتان القاتلة الكاذبة إلى ستة أمتار. ومثل غيرها من الدلافين، فإن هذه الحيتانيات هي حيوانات اجتماعية تشكل غالبا مجموعات تتألف من 50 فردا أو أكثر.
آخر الأخبار
منوعات
دلفينا
تاسمانيا
الأسترالية...
مصيرها
84 عاماً من الحب... زوجان برازيليان يحققان رقماً قياسياً في موسوعة غينيس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:53
جنوح عشرات الدلافين على شاطىء ناء في أستراليا
أخبار دولية
02:53
جنوح عشرات الدلافين على شاطىء ناء في أستراليا
0
أخبار دولية
2025-01-13
جنوح منصة نفطية بحرية على سواحل تونس الشمالية
أخبار دولية
2025-01-13
جنوح منصة نفطية بحرية على سواحل تونس الشمالية
0
أخبار دولية
2025-01-18
الكهرباء انقطعت عن عشرات الآلاف من الأشخاص في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية
أخبار دولية
2025-01-18
الكهرباء انقطعت عن عشرات الآلاف من الأشخاص في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية
0
أخبار دولية
2025-02-10
اكتشاف جثتين على شاطئ بشمال فرنسا وإنقاذ 230 مهاجرا في البحر
أخبار دولية
2025-02-10
اكتشاف جثتين على شاطئ بشمال فرنسا وإنقاذ 230 مهاجرا في البحر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
13:06
84 عاماً من الحب... زوجان برازيليان يحققان رقماً قياسياً في موسوعة غينيس
منوعات
13:06
84 عاماً من الحب... زوجان برازيليان يحققان رقماً قياسياً في موسوعة غينيس
0
منوعات
12:48
عبر 5 قارات... "ميتا" ستنشر كابلا بحريا بطول 50 ألف كيلومتر
منوعات
12:48
عبر 5 قارات... "ميتا" ستنشر كابلا بحريا بطول 50 ألف كيلومتر
0
منوعات
2025-02-18
عُرف بابتكاره نوتيلا... وفاة الكيميائي الإيطالي فرانشيسكو ريفيلا عن 97 عامًا
منوعات
2025-02-18
عُرف بابتكاره نوتيلا... وفاة الكيميائي الإيطالي فرانشيسكو ريفيلا عن 97 عامًا
0
منوعات
2025-02-17
بعد جريمة مروعة.. السجن مدى الحياة لهندي أدين بقتل سائحة إيرلندية
منوعات
2025-02-17
بعد جريمة مروعة.. السجن مدى الحياة لهندي أدين بقتل سائحة إيرلندية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-02-17
وزير الإعلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: رئيس الجمهورية اكد بأن البيان الوزاري يرتكز الى ٨٠ % من اتفاق الطائف و٢٠ % من خطاب القسم
آخر الأخبار
2025-02-17
وزير الإعلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: رئيس الجمهورية اكد بأن البيان الوزاري يرتكز الى ٨٠ % من اتفاق الطائف و٢٠ % من خطاب القسم
0
آخر الأخبار
02:35
الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق كثيف للطيران الإسرائيلي المسيّر على علو منخفض في أجواء بلدات الدوير وجبشيت والشرقية وأنصار وعبا وحاروف وتول والنميرية والكفور
آخر الأخبار
02:35
الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق كثيف للطيران الإسرائيلي المسيّر على علو منخفض في أجواء بلدات الدوير وجبشيت والشرقية وأنصار وعبا وحاروف وتول والنميرية والكفور
0
أخبار لبنان
07:46
جلسة للجنة الشؤون الخارجية... علامة: هناك حاجة للمساعدات الانسانية ومن بعدها اعادة الإعمار
أخبار لبنان
07:46
جلسة للجنة الشؤون الخارجية... علامة: هناك حاجة للمساعدات الانسانية ومن بعدها اعادة الإعمار
0
آخر الأخبار
08:59
الرئيس عون لمستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز: لضرورة الإسراع في إعادة الأسرى اللبنانيين المعتقلين في إسرائيل
آخر الأخبار
08:59
الرئيس عون لمستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز: لضرورة الإسراع في إعادة الأسرى اللبنانيين المعتقلين في إسرائيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:31
إرشادات للمواطنين من الصليب الأحمر تحضيرًا للعاصفة القادمة
تقارير نشرة الاخبار
08:31
إرشادات للمواطنين من الصليب الأحمر تحضيرًا للعاصفة القادمة
0
حال الطقس
08:30
الجليد يكسو الجبال اللبنانية مطلع الأسبوع... هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
08:30
الجليد يكسو الجبال اللبنانية مطلع الأسبوع... هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:28
خرق إسرائيلي جديد من خلال إستهداف سيارة في عيتا الشعب... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
08:28
خرق إسرائيلي جديد من خلال إستهداف سيارة في عيتا الشعب... هذه التفاصيل
0
أخبار دولية
16:37
ترامب: لن أعارض إرسال قوات أوروبية لأوكرانيا لحفظ السلام
أخبار دولية
16:37
ترامب: لن أعارض إرسال قوات أوروبية لأوكرانيا لحفظ السلام
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
سياسات ترامب التجارية تشعل أسعار الذهب
تقارير نشرة الاخبار
14:01
سياسات ترامب التجارية تشعل أسعار الذهب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
طرق التجارة تتبدل.. والدول تعيد التموضع
تقارير نشرة الاخبار
13:56
طرق التجارة تتبدل.. والدول تعيد التموضع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
اليوروبوندز اللبنانية ترتفع مع تشكيل الحكومة.. اختبار الإصلاحات يبدأ الآن
تقارير نشرة الاخبار
13:53
اليوروبوندز اللبنانية ترتفع مع تشكيل الحكومة.. اختبار الإصلاحات يبدأ الآن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
تشييعات ضخمة شهدها العالم أكبرها في الهند بمشاركة 15 مليون شخص
تقارير نشرة الاخبار
13:47
تشييعات ضخمة شهدها العالم أكبرها في الهند بمشاركة 15 مليون شخص
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
إليكم آخر المعطيات حول المرحلة الثانية من وقف اطلاق النار في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
إليكم آخر المعطيات حول المرحلة الثانية من وقف اطلاق النار في غزة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:07
مصرف لبنان رفع سقف السحوبات على التعميمين التاليين
أخبار لبنان
08:07
مصرف لبنان رفع سقف السحوبات على التعميمين التاليين
2
أمن وقضاء
04:10
إصدار القرار الظني بقضية دكتور Food
أمن وقضاء
04:10
إصدار القرار الظني بقضية دكتور Food
3
خبر عاجل
05:49
جريحان في الوزاني برصاص الجيش الإسرائيلي وسقوط شهيد بغارة عيتا الشعب وإذاعة الجيش الإسرائيلي تفيد بأن المستهدف هو عنصر من "حزب الله" وكان يقود سيارته قرب الحدود
خبر عاجل
05:49
جريحان في الوزاني برصاص الجيش الإسرائيلي وسقوط شهيد بغارة عيتا الشعب وإذاعة الجيش الإسرائيلي تفيد بأن المستهدف هو عنصر من "حزب الله" وكان يقود سيارته قرب الحدود
4
خبر عاجل
05:40
مسيرة إسرائيلية أغارت على سيارة رابيد في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل وسقوط إصابات
خبر عاجل
05:40
مسيرة إسرائيلية أغارت على سيارة رابيد في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل وسقوط إصابات
5
حال الطقس
01:37
منخفض جوي بدءًا من عصر اليوم... هذه التفاصيل
حال الطقس
01:37
منخفض جوي بدءًا من عصر اليوم... هذه التفاصيل
6
آخر الأخبار
16:44
ترامب: الحرب في أوكرانيا يمكن أن تقود إلى حرب عالمية ثالثة والقيادة الأوكرانية الحالية سمحت باستمرار الحرب
آخر الأخبار
16:44
ترامب: الحرب في أوكرانيا يمكن أن تقود إلى حرب عالمية ثالثة والقيادة الأوكرانية الحالية سمحت باستمرار الحرب
7
صحف اليوم
00:21
الأنباء الكويتية: توجه إلى مشاركة نائب من "اللقاء الديمقراطي" وأحد المسؤولين من "التقدمي" في تشييع نصرالله وصفي الدين
صحف اليوم
00:21
الأنباء الكويتية: توجه إلى مشاركة نائب من "اللقاء الديمقراطي" وأحد المسؤولين من "التقدمي" في تشييع نصرالله وصفي الدين
8
اسرار
23:33
أسرار الصحف 19-02-2025
اسرار
23:33
أسرار الصحف 19-02-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More