قطار يصطدم بمجموعة من الأفيال في سريلانكا... ومصير كارثي بانتظارها

خرج قطار ركاب عن مساره في سريلانكا الخميس، بعد اصطدامه بعائلة من الأفيال، ما أدى إلى مقتل ستة منها، بينما لم يصب أي من الركاب، بحسب الشرطة.



وكان القطار السريع يسير قرب محمية للحياة البرية في هابارانا، على بعد حوالى 180 كيلومترا شرق العاصمة كولومبو، عندما اصطدم بالقطيع الذي كان يعبر قبل الفجر.



وقال الناطق باسم الحكومة ووزير الإعلام ناليندا جاياتيسا في تصريح صحافي "هناك ثلاثة من صغار الفيلة من بين الستة التي قُتلت" وتابع ان "حوادث اصطدام القطارات بالأفيال شائعة، لكننا نولي هذا الحادث اهتماما بسبب العدد الكبير" من الأفيال التي قُتلت.



وأوضحت الشرطة أنّ الفيلين اللذين نجَوَا تعرضا لإصابات خطرة.



وأشار جاياتيسا إلى أنّ الحكومة تعمل على وضع نظام جديد لخفض عدد الحيوانات البرية التي تتعرض لحوادث صدم بقطارات في مناطق الغابات التي تضم أعدادا غير مرتفعة من الحيوانات وقال إنّ "كل الأنظمة المعمول بها، كخفض السرعة، فشلت".



وأظهرت مقاطع فيديو جرى التقاطها بعد الحادث فيلا بجانب آخر صغير مصاب ممدد قرب السكك، مع طرفي خرطوميهما ملتفين معا.



ويُعد هذا الاصطدام أسوأ حادث من نوعه في سريلانكا، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



