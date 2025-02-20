تمساح يهاجم طفلا في إندونسيا... إليكم تفاصيل ما حصل

أعلنت الشرطة الإندونيسية الخميس عن فقدان صبيّ يبلغ 10 سنوات في جزيرة بورنيو بعد أن هاجمه تمساح، وهو ثاني هجوم من هذا النوع في المنطقة خلال أسابيع.



وفي التفاصيل، قفز الصبي في أحد أنهر مقاطعة كاليمانتان الغربية في بورنيو، إحدى الجزر التي تتمتع بأكبر تنوّع بيولوجي في العالم، ليهاجمه تمساح يبلغ طوله أربعة أمتار، وفق ما قاله صديقه.



وتُعدّ إندونيسيا موطنا لأنواع عدة من التماسيح التي تهاجم البشر وتقتلهم في حوادث تُسجَّل باستمرار.



وقال قائد الشرطة المحلية رشماتول إيساني فشري، في بيان إنّ "صديق الصبي رأى التمساح يطفو على السطح ويعضه ويسحبه إلى الماء".



وبدأ والد الصبي البحث في النهر عن طفله باستخدام زورق سريع، لكن الأخير لا يزال مفقودا.



وقال رشماتول "حتى اللحظة، لا تزال فرق البحث والإنقاذ وكذلك السكان المحليون يبحثون عن الضحية".



وفي وقت سابق من هذا الشهر، فُقد صبي آخر في القرية نفسها بعد أن هاجمه تمساح خلال ممارسته السباحة، بحسب عمه الذي شهد الهجوم.



وتشكل جزيرة بورنيو الكبيرة التي تتقاسمها مملكة بروناي وماليزيا وإندونيسيا، موطنا لمساحات شاسعة من الغابات حيث يعيش عدد كبير من الحيوانات البرية والنادرة. (...)



