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أكبر طبق "فوندو" للجبن المذاب في العالم... هذه الدولة حطمت الرقم القياسي! (صورة)

منوعات
2025-02-23 | 12:00
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أكبر طبق &quot;فوندو&quot; للجبن المذاب في العالم... هذه الدولة حطمت الرقم القياسي! (صورة)
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أكبر طبق "فوندو" للجبن المذاب في العالم... هذه الدولة حطمت الرقم القياسي! (صورة)

حقق الفرنسيون، يوم السبت، رقمًا قياسيًا بإعداد أكبر طبق فوندوFondue  من الجبن المذاب في العالم، حيث قدّموا وجبة غنية لأكثر من 5 آلاف شخص تحدّوا الأمطار والرياح للمشاركة في الحدث الذي أُقيم شرق فرنسا.

وقالت المحكّمة أنوك دو تيماري إن "الرقم القياسي تم التحقق منه، مع حجم (للطبق) يبلغ مترين مكعبين ووزن إجمالي قدره 2177,5 كيلوغراما، وهو رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس" لأكبر طبق فوندو في العالم.

وبذلك تخطى هذا الرقم بقليل وزن الـ2039 كيلوغراما الذي كان مخططا له في البداية لهذا الطبق الضخم الذي جرى إعداده في الفناء الكبير لقلعة روس في منطقة جورا في شرق فرنسا على بعد بضعة كيلومترات من سويسرا.

وقال منظّم الحدث جان شارل أرنو "إنها لحظة عظيمة من الحماس الجماعي وتتويج لعام من التحضير، مضيفاً "أحلم بشيء واحد، هو أن يرغب السويسريون في تحطيم رقمنا القياسي".

وقد استمتع الحاضرون بتذوق ما طاب لهم من جبن الفوندو المذاب خلال أمسية احتفالية كبيرة أقيمت في الفناء الواسع لثاني أكبر قلعة في فرنسا، وسط رياح عاتية.

يجري إعداد الفوندو في مرجل نحاسي ضخم، ويُقدَّم في أوان صغيرة مرتبة على الطاولات، تحت خيمة كبيرة.

وفي عام 2009، صنع السويسريون طبق فوندو يزن أكثر من 1440 كيلوغراما في لا شو دو فون، في كانتون نوشاتيل في سويسرا. لكن هذا الإنجاز لم يتم اعتماده من جانب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وفقا للمحكّمة التي جاءت للتحقق من صحة المحاولة الفرنسية.

كذلك، يمكن تحضير الفوندو باستخدام أي نوع من الجبن. وتقول المحكّمة "من المؤكد أن الأميركيين قد يحاولون تحطيم الرقم القياسي بالجبن الشيدر".

وكالة فرانس برس
 
 

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