في الدنمارك... علماء الآثار يكتشفون موقعًا أثريًّا يعود إلى نهاية العصر الحجري

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في الدنمارك... علماء الآثار يكتشفون موقعًا أثريًّا يعود إلى نهاية العصر الحجري
منوعات
2025-02-26 | 06:33
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في الدنمارك... علماء الآثار يكتشفون موقعًا أثريًّا يعود إلى نهاية العصر الحجري
اكتشف علماء آثار دنماركيون موقعا من حقبة ما قبل التاريخ، يعود على الأرجح إلى نهاية العصر الحجري الحديث قبل حوالى 4 آلاف سنة.
ويتكون الموقع، وهو عبارة عن دائرة يناهز قطرها 30 مترا، من حوالى 45 كومة خشبية موضوعة على مسافة مترين تقريبا من بعضها البعض وقد كُشف عنها أثناء أعمال بناء في مشروع سكني في آرس بشمال غرب الدنمارك.
وقالت أمينة متحف فيستهيمرلاند سيدسيل فولين لوكالة فرانس برس عبر البريد الإلكتروني في وقت متأخر الثلاثاء "هذا اكتشاف يحدث مرة واحدة في العمر".
وأضافت فولين "جرى اكتشاف العديد من الدوائر الخشبية الصغيرة في بورنهولم، كان يُعتقد أنها معابد للشمس بسبب الأقراص الشمسية الحجرية الكثيرة التي وجدت هناك" وتابعت قائلة "على حد علمي، هذا أول موقع من نوعه يتخطى بحجمه إمكاناتنا للدراسة بشكل صحيح".
وبدأ الأمر كله باكتشاف قرية ثرية من العصر البرونزي الدنماركي المبكر وقبر أحد النبلاء يحتوي على سيف برونزي، وفق العالمة.
وأوضحت فولين "عندما أطلقتُ مع زميلي قسما جديدا من أعمال التنقيب، تبيّن بسرعة أن المنزل والسياج اللذين توقعنا اكتشافهما يشكلان مدخلا إلى مبنى مخطط جيدا وبيضاوي الشكل قليلا".
وأجلرى الفريق المزيد من أعمال التنقيب الاثنين لتحديد تاريخ البناء، الذي يُقدّر حاليا بأنه يعود إلى أواخر العصر الحجري الحديث أي حوالى ألفي سنة قبل الميلاد، وتحديد عمره ووظيفته.
وأوضحت فولين، التي ستركز اهتمامها أيضا على الجزء الداخلي من الدائرة لتحديد دائرة أصغر محتملة، على شاكلة المعلم البريطاني الشهير، "نبحث عن بقايا طقسية"، بينها رؤوس أسهم مصنوعة أو خناجر، و"سننفذ استراتيجية قائمة على أخذ عينات ضخمة".
وتقع الدائرة الخشبية في بيئة معروفة جيدا لعلماء الآثار، وتتضمن أيضا دائرة خشبية صغيرة لم يتم التنقيب عنها مطلقا، وموقع دفن مهم يحتوي على تلال دفن يعود تاريخها إلى نهاية العصر الحجري الحديث.
بالنسبة لفولين، فإن الحفريات ستساعد في توضيح الروابط التي كانت تربط المنطقة بشعوب أخرى في أوروبا من حضارة القدور الجرسية واختتمت قائلة "هذا الجزء من الدنمارك له تأثير قوي من حضارة القدور الجرسية أيضا في الفخار ومقابر الرماة (...) تشير هذه الدائرة حاليا إلى ارتباط قوي بعالم هينج البريطاني".
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