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وسام حنا في طريقه لزيارة العائلة الفائزة بفرصة لقائه في منزلها (فيديو)

منوعات
2025-02-26 | 11:30
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وسام حنا في طريقه لزيارة العائلة الفائزة بفرصة لقائه في منزلها (فيديو)
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وسام حنا في طريقه لزيارة العائلة الفائزة بفرصة لقائه في منزلها (فيديو)

أعلن النجم اللبناني وسام حنا عبر صفحته الرسمية وصفحة الـLBCI  على إنستغرام أنه في طريقه إلى منزل أحد الأشخاص الذين علّقوا على منشوره، الذي دعا فيه متابعيه للمشاركة في تعليق للحصول على فرصة لقائه في المنزل مساء الأربعاء خلال نشرة الأخبار.

في الفيديو، ظهر وسام حنا داخل سيارة الـLBCI، متجهاً مع فريق العمل إلى منزل الفائز (أو الفائزة)، لكنه لم يكشف عن هويته بعد.

وأوضح وسام أن العائلة التي تم اختيارها كانت تسكن في منطقة بعيدة جداً، لكن إصراره على زيارتها لم يتوقف، فاستمر الفريق في طريقه للوصول إليهم. كما كشف أن السيارة التي كان فيها مليئة بالهدايا، بالإضافة إلى سيارة أخرى كانت ترافقهم في نفس الرحلة.

والجدير بالذكر أن برنامج "أكرم من مين" سينطلق عبر شاشة الـLBCI ابتداءً من ليل الجمعة 28 شباط لغاية طيلة شهر رمضان. كما ندعو الجميع إلى المشاركة مع وسام حنا في الفوروم دو بيروت لفرصة الفوز بجوائز قيمة.

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