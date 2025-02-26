ترامب يصوّر مستقبل غزة بفيديو مثير للجدل... وغضب عارم على مواقع التواصل! (فيديو)

أثار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب موجة جدل واسعة خلال الساعات الماضية بعد نشره مقطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تناول فيه رؤيته المستقبلية لقطاع غزة بطريقة استفزّت عدداً كبيراً من المتابعين.

يستخدم الفيديو تقنية الذكاء الاصطناعي ليُظهر غزة في عام 2025 وسط مشاهد الدمار والحرب، قبل أن يطرح ترامب السؤال: "وماذا بعد؟".

بعدها، تتحول المشاهد تدريجياً إلى صورة مختلفة تماماً، حيث تظهر مدينة حديثة تعجّ بالسكان والسياح، مشابهة لدبي الإماراتية، في إشارة إلى رؤيته لإعادة إعمار القطاع.

كما يتضمن الفيديو ظهور الملياردير إيلون ماسك وهو يستمتع بالأجواء الجديدة على شاطئ غزة، ويتناول مأكولات شرق أوسطية، بينما يظهر ترامب لاحقاً برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهما يحتسيان المشروب على الشاطئ. وتنتشر في أرجاء المدينة تماثيل ذهبية ضخمة لترامب، إلى جانب مجسمات صغيرة تحمل اسمه، مع تسمية المدينة بـ"ترامب غزة".

هذا المحتوى أثار استياء واسعاً بين رواد الإنترنت، الذين اعتبروه مستفزاً وغير لائق، خاصة في ظل تصريحات ترامب الأخيرة حول مصير غزة، والتي وصفها كثيرون بالصادمة والمثيرة للجدل.