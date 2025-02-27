الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
5 عالخمسة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تمثّل موكب إله الخمر "باخوس"... اكتشاف رسوم جدارية ضخمة نادرة في موقع بومبيي الأثري (صورة)

منوعات
2025-02-27 | 07:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تمثّل موكب إله الخمر &quot;باخوس&quot;... اكتشاف رسوم جدارية ضخمة نادرة في موقع بومبيي الأثري (صورة)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تمثّل موكب إله الخمر "باخوس"... اكتشاف رسوم جدارية ضخمة نادرة في موقع بومبيي الأثري (صورة)

أعلنت إدارة موقع بومبيي الأثري الشهير قرب مدينة نابولي الإيطالية الأربعاء اكتشاف مجموعة كبيرة "نادرة جدا" من الرسوم الجدارية الضخمة تمثّل موكب إله الخمر باخوس.

واعتبر وزير الثقافة الإيطالي أليساندرو جولي في بيان أن هذه الرسوم بمثابة "وثيقة تاريخية غير عادية"، واصفا اكتشافها بأنه "لحظة مهمة بالنسبة لعلم الآثار الإيطالي والعالمي".

وأوضح الموقع في بيان أن هذا الرسم الضخم الشبيه بالرسوم الجدارية الشهيرة في "فيلا الأسرار" في بومبيي، يمتد على الجدران الثلاثة لقاعة حفلات مفتوحة على حديقة.

وتظهر في هذه الجداريات التي رُسمت ما بين العامين 40 و30 قبل الميلاد، راقصات وصيادون يحملون جديا مذبوحا أو سيفا، بالإضافة إلى شخصيات أسطورية بآذان مدببة تعزف على الناي أو تقدّم القرابين.

وفي وسط المشهد تجلس شخصية أنثوية مع رجل عجوز يحمل مشعلا، هي في الواقع شابة بشرية تشارك في طقوس ليلية للتعرف على أسرار ديونيسوس (الاسم اليوناني لباخوس).

ورُسِمَت كل الشخصيات على قواعد، كما لو كانت تماثيل.

ويُعَدُّ موقع بومبيي الذي أدرجته اليونسكو على قائمة التراث العالمي، ثاني الوجهات السياحية الأكثر استقطاباً للزوار في إيطاليا بعد الكولوسيوم في روما، إذ بلغ عددهم 4,17 ملايين عام 2024، وتقدّر مساحته الإجمالية بحو 22 هكتارا، ثلثها لا يزال مدفونا تحت الرماد وغير مستكشف.

وتراكم الرماد البركاني الذي قذفه بركان فيزوف عام 79 للميلاد على معظم منازل بومبيي، ما سمح بالحفاظ عليها بشكل شبه كامل، على غرار عدد كبير من جثث القتلى البالغ عددهم 3000 شخص الذين أودت بهم الكارثة.

وكالة فرانس برس
 

آخر الأخبار

منوعات

اكتشاف

موقع

بومبيي الأثري

مدينة

نابولي

إيطاليا

مجموعة

الرسوم الجدارية

موكب

إله الخمر

باخوس.

LBCI التالي
نشرتها ثم حذفتها فوراً... ميغان ماركل تشارك لقطات خاصة من كواليس برنامجها الجديد (فيديو)
متحف اللوفر الفرنسي استحوذ على 272 أيقونة شرقية... تعود إلى رجل لبناني بارز!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-01-22

تُرصد للمرة الأولى في البلاد... اكتشاف أجناس برية نادرة في حديقة وطنية كمبودية

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-01-03

في بريطانيا... اكتشاف أكبر موقع لآثار أقدام ديناصورات

LBCI
منوعات
2025-02-08

بمبلغ خيالي... بيع آلة موسيقية نادرة في مزاد علني

LBCI
أخبار دولية
2025-01-12

الأردن يوقع اتفاقًا ضخمًا مع ائتلاف فرنسيّ لتحلية مياه خليج العقبة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
08:59

الملك تشارلز وزوجته يعبئان التمر تحضيراً لرمضان في أحد مطاعم لندن (فيديو)

LBCI
منوعات
07:30

نشرتها ثم حذفتها فوراً... ميغان ماركل تشارك لقطات خاصة من كواليس برنامجها الجديد (فيديو)

LBCI
منوعات
14:24

متحف اللوفر الفرنسي استحوذ على 272 أيقونة شرقية... تعود إلى رجل لبناني بارز!

LBCI
منوعات
12:47

ترامب يصوّر مستقبل غزة بفيديو مثير للجدل... وغضب عارم على مواقع التواصل! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-01-24

الشيباني: نطمح أن نكون جزءًا من مشروع عربي مشترك..بن فرحان: وضعنا برامج طويلة الأمد لدعم سوريا

LBCI
أخبار دولية
2025-02-25

الفاتيكان: البابا حصل على قسط جيد من الراحة ليلا

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-20

المجلس الشيعي: تشييع نصر الله وصفي الدين مناسبة للتمسك بانسحاب اسرائيل الكامل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-02-25

"ليالي زمان" من قلب بيروت لكل العالم: ناطريكن ب رمضان!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:24

يعقوبيان للـLBCI: لو حصل بدر على "حصته" من الحكومة لكان مدح الرئيس سلام

LBCI
أخبار دولية
08:02

إليكم تفاصيل صفقة وقف النار والإجتماع الأمني الإسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
06:40

درغام: سنكون معارضة بناءة

LBCI
أخبار دولية
16:38

ترامب دعا إسرائيل إلى التفكير بقرار الاستمرار في التزام اتفاق وقف النار

LBCI
أخبار دولية
16:35

تفاصيل الصفقة الجديدة بين حماس وإسرائيل

LBCI
أمن وقضاء
14:11

في الجنوب... أكثر من خمس نقاط محتلة ومناطق ممنوعة على اللبنانيين وحرية حركة إسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

جلسة الثقة: مطولات وحردٌ ومطالب وفي النهاية ثقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

أكرم من مين في عكار... جوائز وهدايا بانتظاركم في كل لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

مباحثات الشرع مع الملك الأردني... هذه تفاصيلها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

التعيينات الأمنية في لبنان... اختبار جديد بين المحاصصة والجدارة

LBCI
فنّ
14:05

خبر رحيلها هزّ هوليوود... وفاة مفاجئة للممثلة ميشيل تراختنبرغ عن عمر 39 عاماً

LBCI
فنّ
06:57

العثور على الممثل جين هاكمان وزوجته ميتَين في منزلهما... وهذه التفاصيل

LBCI
منوعات
12:47

ترامب يصوّر مستقبل غزة بفيديو مثير للجدل... وغضب عارم على مواقع التواصل! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
15:36

ريفي لـ #حوارـالمرحلة : لم أعد عضوًا في كتلة “تجدد” فأنهينا معركتنا الوطنية وأنا ذاهب نحو إطار داخليّ آخر والأمور تسير بمودّة ومحبّة

LBCI
خبر عاجل
13:10

مجلس النّواب يمنح الثقة لحكومة الرئيس نواف سلام بـ٩٥ صوتًا

LBCI
منوعات
11:30

وسام حنا في طريقه لزيارة العائلة الفائزة بفرصة لقائه في منزلها (فيديو)

LBCI
فنّ
15:15

بعد انفصاله... النجم ويل سميث يثير الجدل بتصرفاته "غير اللائقة" خلال حفل (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More