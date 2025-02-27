نشرتها ثم حذفتها فوراً... ميغان ماركل تشارك لقطات خاصة من كواليس برنامجها الجديد (فيديو)

نشرت دوقة ساسكس، ميغان ماركل، مقطع فيديو من كواليس برنامجها الجديد "With Love, Meghan"، المقرر عرضه على نتفليكس الأسبوع المقبل، قبل أن يتم حذفه بشكل مفاجئ وإعادة نشره لاحقًا.

وكان من المقرر إطلاق البرنامج في 15 كانون الثاني، لكنه تأجّل بسبب حرائق الغابات التي شهدتها كاليفورنيا، ليتم تحديد موعد عرضه الجديد يوم الثلاثاء المقبل.

وشاركت ميغان المقطع عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، حيث ظهر زوجها الأمير هاري في لقطة قصيرة، إلى جانب كلبها "غاي"، الذي أعلنت عن وفاته الشهر الفائت. وظهرت الدوقة في الفيديو وهي تتفاعل بروح مرحة مع فريق العمل وتستعرض بعض خطوات الرقص، إلى جانب لحظات ودية مع ضيوف البرنامج.

وبعد وقت قصير من نشر الفيديو، تم حذفه دون توضيح الأسباب، ليُعاد نشره مجددًا عبر منصة X (تويتر سابقا)، قبل أن تتم إعادة تحميل النسخة ذاتها على إنستغرام لاحقًا.

وأرفقت ميغان، البالغة من العمر 43 عاما، الفيديو بتعليق جاء فيه: "ستة أيام فقط تفصلنا عن إطلاق برنامجنا على @Netflix! نحتفل بفريق العمل وكل من ساهم في تحقيق هذا المشروع! العدّ التنازلي يبدأ الآن."

وبحسب المواد الترويجية لـ نتفليكس، يهدف البرنامج إلى إعادة تصور مفهوم برامج أسلوب الحياة، حيث ستشارك ميغان وضيوفها في أنشطة متنوعة مثل الطهي، والبستنة، وغيرها، مع دعوة الجمهور للمشاركة في هذه التجربة.