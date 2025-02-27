الملك تشارلز وزوجته يعبئان التمر تحضيراً لرمضان في أحد مطاعم لندن (فيديو)

أبدى الملك تشارلز والملكة كاميلا حماسًا كبيرًا للمشاركة في العمل خلال زيارة ملكية مشتركة، حيث زارا في 26 شباط عددًا من المجتمعات المسلمة في لندن استعدادًا لشهر رمضان.

وتضمنت الزيارة محطة في مطعمDarjeeling Express الهندي، الذي أسسته الشيف الشهيرة أسماء خان. وخلال الزيارة، جلس الملك والملكة لمساعدة خان في تعبئة التمر، الذي يُعد عنصرًا أساسيًا في الإفطار الرمضاني، حيث يُتناول عند غروب الشمس.

وأظهر الملك مهارة ملحوظة في التعبئة، ما دفع خان للإشادة بقدرته السريعة، قائلة في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للعائلة المالكة: "لم أدرك أن الملك سيكون بهذه السرعة!"، مما جعل الملك يضحك بحرارة. وأضافت خان مازحة: "أنت تعبئ التمر أسرع مما أستطيع إغلاق العبوات!".

كما علّقت قائلة: "لم أكن أعلم أن هذا الثنائي بهذه السرعة!"، الأمر الذي أثار مزيدًا من الضحك بين الحضور.