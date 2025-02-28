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بعد فوزه بجائزة في الموريكس دور... وليد باز يحقق إنجازًا عالميًا جديدًا في عالم تصميم الفعاليات

منوعات
2025-02-28 | 05:20
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بعد فوزه بجائزة في الموريكس دور... وليد باز يحقق إنجازًا عالميًا جديدًا في عالم تصميم الفعاليات
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بعد فوزه بجائزة في الموريكس دور... وليد باز يحقق إنجازًا عالميًا جديدًا في عالم تصميم الفعاليات

حقق رجل الأعمال اللبناني وليد باز، مؤسس شركة Baz Events، إنجازًا عالميًا جديدًا في عالم تنظيم الفعاليات وتصميم المناسبات، وذلك بعد مسيرة متميزة وحافلة بالنجاحات في هذا المجال.
 
وبعد فوزه بجائزة Entrepreneur of the year في حفل توزيع جوائز الموريكس دور 2024، حصل باز على جائزة “World Best Project Builder and Wedding Designer” لعام 2024 خلال حفل توزيع جوائز APEX العالمية، الذي يُعد من أبرز المحافل التكريمية على مستوى صناعة الفعاليات الفاخرة.

ويأتي هذا التكريم تتويجًا لسنوات من العمل الدؤوب والإبداع الذي وضع Baz Events في مصاف الشركات الرائدة عالميًا، حيث استطاع وليد باز تحويل المناسبات والفعاليات إلى لوحات فنية راقية، تجمع بين الرؤية الإبداعية، والتخطيط الدقيق، والتنفيذ الفاخر، مما جعله الخيار الأول لتنظيم أهم الأحداث حول العالم.

ولم تكن هذه الجائزة الأولى في مسيرة باز، فقد سبق له أن حصد العديد من الجوائز المرموقة، محليًا ودوليًا، تأكيدًا لمكانته كأحد أبرز الأسماء في مجال تصميم وإدارة الفعاليات الفاخرة.

إن فوز وليد باز بهذه الجائزة العالمية الجديدة يعكس ليس فقط براعته في مجاله، بل أيضًا التزامه المستمر بدفع حدود الإبداع والابتكار، وإرساء معايير جديدة في عالم تنظيم الحفلات والمناسبات الفاخرة.
 

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