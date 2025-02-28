الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
16
o
الجنوب
17
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
16
o
الجنوب
17
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد فوزه بجائزة في الموريكس دور... وليد باز يحقق إنجازًا عالميًا جديدًا في عالم تصميم الفعاليات
منوعات
2025-02-28 | 05:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بعد فوزه بجائزة في الموريكس دور... وليد باز يحقق إنجازًا عالميًا جديدًا في عالم تصميم الفعاليات
حقق رجل الأعمال اللبناني وليد باز، مؤسس شركة Baz Events، إنجازًا عالميًا جديدًا في عالم تنظيم الفعاليات وتصميم المناسبات، وذلك بعد مسيرة متميزة وحافلة بالنجاحات في هذا المجال.
وبعد فوزه بجائزة Entrepreneur of the year في حفل توزيع جوائز الموريكس دور 2024، حصل باز على جائزة “World Best Project Builder and Wedding Designer” لعام 2024 خلال حفل توزيع جوائز APEX العالمية، الذي يُعد من أبرز المحافل التكريمية على مستوى صناعة الفعاليات الفاخرة.
ويأتي هذا التكريم تتويجًا لسنوات من العمل الدؤوب والإبداع الذي وضع Baz Events في مصاف الشركات الرائدة عالميًا، حيث استطاع وليد باز تحويل المناسبات والفعاليات إلى لوحات فنية راقية، تجمع بين الرؤية الإبداعية، والتخطيط الدقيق، والتنفيذ الفاخر، مما جعله الخيار الأول لتنظيم أهم الأحداث حول العالم.
ولم تكن هذه الجائزة الأولى في مسيرة باز، فقد سبق له أن حصد العديد من الجوائز المرموقة، محليًا ودوليًا، تأكيدًا لمكانته كأحد أبرز الأسماء في مجال تصميم وإدارة الفعاليات الفاخرة.
إن فوز وليد باز بهذه الجائزة العالمية الجديدة يعكس ليس فقط براعته في مجاله، بل أيضًا التزامه المستمر بدفع حدود الإبداع والابتكار، وإرساء معايير جديدة في عالم تنظيم الحفلات والمناسبات الفاخرة.
آخر الأخبار
منوعات
بجائزة
الموريكس
دور...
إنجازًا
عالميًا
جديدًا
تصميم
الفعاليات
التالي
معرض ليالي زمان يعود بنسخته الثانية وبأجوائه المميّزة... استمتعوا بتجربة دفع آمنة وسريعة مع تطبيق OMT Pay
"اكرم من مين" من قلب الفوروم دو بيروت "ليالي زمان" : زلزال شهر رمضان!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-01-12
بعد تأهّله إلى بطولة أستراليا أولى دورات التنس الكبرى في العالم اللبنانيّ هادي حبيب يحقّق فوزًا تاريخيًّا على اللاعب الصينيّ واي بو ويتأهّل إلى الدور الثاني
خبر عاجل
2025-01-12
بعد تأهّله إلى بطولة أستراليا أولى دورات التنس الكبرى في العالم اللبنانيّ هادي حبيب يحقّق فوزًا تاريخيًّا على اللاعب الصينيّ واي بو ويتأهّل إلى الدور الثاني
0
آخر الأخبار
2025-01-02
حماس: نجدد دعوتنا لجماهير أمتنا وأحرار العالم للتحرك لوقف هذه المجازر وتصعيد الفعاليات المتضامنة مع شعبنا
آخر الأخبار
2025-01-02
حماس: نجدد دعوتنا لجماهير أمتنا وأحرار العالم للتحرك لوقف هذه المجازر وتصعيد الفعاليات المتضامنة مع شعبنا
0
فنّ
2025-02-08
ديمي مور تفوز بجائزة "أفضل ممثلة" في حفل اختيار النقاد بعد أداء قوي!
فنّ
2025-02-08
ديمي مور تفوز بجائزة "أفضل ممثلة" في حفل اختيار النقاد بعد أداء قوي!
0
فنّ
2025-01-12
بعد استلامه جائزة الموريكس دور... سيف نبيل في حديث خاص للـLBCI: هل سيخوض تجربة الديو الغنائي مجددًا؟ (فيديو)
فنّ
2025-01-12
بعد استلامه جائزة الموريكس دور... سيف نبيل في حديث خاص للـLBCI: هل سيخوض تجربة الديو الغنائي مجددًا؟ (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
07:30
معرض ليالي زمان يعود بنسخته الثانية وبأجوائه المميّزة... استمتعوا بتجربة دفع آمنة وسريعة مع تطبيق OMT Pay
منوعات
07:30
معرض ليالي زمان يعود بنسخته الثانية وبأجوائه المميّزة... استمتعوا بتجربة دفع آمنة وسريعة مع تطبيق OMT Pay
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
"اكرم من مين" من قلب الفوروم دو بيروت "ليالي زمان" : زلزال شهر رمضان!
تقارير نشرة الاخبار
14:13
"اكرم من مين" من قلب الفوروم دو بيروت "ليالي زمان" : زلزال شهر رمضان!
0
منوعات
08:59
الملك تشارلز وزوجته يعبئان التمر تحضيراً لرمضان في أحد مطاعم لندن (فيديو)
منوعات
08:59
الملك تشارلز وزوجته يعبئان التمر تحضيراً لرمضان في أحد مطاعم لندن (فيديو)
0
منوعات
2025-02-27
نشرتها ثم حذفتها فوراً... ميغان ماركل تشارك لقطات خاصة من كواليس برنامجها الجديد (فيديو)
منوعات
2025-02-27
نشرتها ثم حذفتها فوراً... ميغان ماركل تشارك لقطات خاصة من كواليس برنامجها الجديد (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:59
الخارجية الإيرانية ترحب بدعوة أوجلان لحزب العمال الكردستاني لإلقاء السلاح وتقول إن هذه الخطوة قد "توقف الإرهاب وتعزز الأمن في تركيا"
آخر الأخبار
06:59
الخارجية الإيرانية ترحب بدعوة أوجلان لحزب العمال الكردستاني لإلقاء السلاح وتقول إن هذه الخطوة قد "توقف الإرهاب وتعزز الأمن في تركيا"
0
أخبار دولية
06:40
مصدران مصريان لرويترز: إسرائيل تريد تمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة 42 يوما
أخبار دولية
06:40
مصدران مصريان لرويترز: إسرائيل تريد تمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة 42 يوما
0
أخبار لبنان
04:48
سلام لوفد أهالي الضهيرة المعتصمين أمام ثكنة بنوا بركات: نعدكم بالعودة الآمنة
أخبار لبنان
04:48
سلام لوفد أهالي الضهيرة المعتصمين أمام ثكنة بنوا بركات: نعدكم بالعودة الآمنة
0
أمن وقضاء
07:00
الامن العام: تمديد مهلة استقبال طلبات تنظيم أو تجديد تفاويض الدخول إلى الأمن العام
أمن وقضاء
07:00
الامن العام: تمديد مهلة استقبال طلبات تنظيم أو تجديد تفاويض الدخول إلى الأمن العام
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:32
جنوب لبنان أولى محطات سلام
تقارير نشرة الاخبار
07:32
جنوب لبنان أولى محطات سلام
0
أخبار لبنان
07:03
الشيخ علي الخطيب: المشروع الاسرائيليّ سيقلب المنطقة رأسًا على عقب
أخبار لبنان
07:03
الشيخ علي الخطيب: المشروع الاسرائيليّ سيقلب المنطقة رأسًا على عقب
0
أخبار لبنان
06:27
قبلان في "رسالة رمضان ": المنطقة في فوضى وبلدنا أمام فرصة اجتماع وطني
أخبار لبنان
06:27
قبلان في "رسالة رمضان ": المنطقة في فوضى وبلدنا أمام فرصة اجتماع وطني
0
أخبار لبنان
03:54
نواف سلام في الجنوب... وسيزور الخيام
أخبار لبنان
03:54
نواف سلام في الجنوب... وسيزور الخيام
0
أخبار دولية
18:23
ترامب: نجري محادثات جيدة بشأن غزة ونعمل جاهدين لإنهاء الحرب في أوكرانيا
أخبار دولية
18:23
ترامب: نجري محادثات جيدة بشأن غزة ونعمل جاهدين لإنهاء الحرب في أوكرانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
"اكرم من مين" من قلب الفوروم دو بيروت "ليالي زمان" : زلزال شهر رمضان!
تقارير نشرة الاخبار
14:13
"اكرم من مين" من قلب الفوروم دو بيروت "ليالي زمان" : زلزال شهر رمضان!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
ترامب vs الاتحاد الأوروبي... الإعلان عن 25 % كرسوم جمركية
تقارير نشرة الاخبار
14:09
ترامب vs الاتحاد الأوروبي... الإعلان عن 25 % كرسوم جمركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
نتنياهو يحاول تمديد مهلة لمرحلة الاولى من صفقة تبادل الأسرى... وهذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:54
نتنياهو يحاول تمديد مهلة لمرحلة الاولى من صفقة تبادل الأسرى... وهذه التفاصيل
0
أخبار دولية
13:44
من جديد ... ماذا عن تفجيرات البيجر؟
أخبار دولية
13:44
من جديد ... ماذا عن تفجيرات البيجر؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:34
وزير المال ياسين جابر: أبلغت الجميع بأنني لن أوقع على أي سلفة خزينة وسنعمل على مكافحة الإقتصاد غير الشرعي
خبر عاجل
04:34
وزير المال ياسين جابر: أبلغت الجميع بأنني لن أوقع على أي سلفة خزينة وسنعمل على مكافحة الإقتصاد غير الشرعي
2
أخبار لبنان
02:24
هكذا سيكون طقس الـWeekend...
أخبار لبنان
02:24
هكذا سيكون طقس الـWeekend...
3
اقتصاد
02:08
إنخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:08
إنخفاض بأسعار المحروقات...
4
أمن وقضاء
04:58
عمليات دهم للجيش وتوقيف 6 أشخاص... وهذا ما جرى ضبطه
أمن وقضاء
04:58
عمليات دهم للجيش وتوقيف 6 أشخاص... وهذا ما جرى ضبطه
5
اقتصاد
04:09
"الطاقة" أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة بشهر شباط
اقتصاد
04:09
"الطاقة" أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة بشهر شباط
6
خبر عاجل
13:28
24 ساعة تفصلنا عن بداية "أكرم من مين" مع وسام حنا... ننتظركم في "ليالي زمان" في الفوروم دو بيروت غدًا الجمعة في 8:30 مساء للمشاركة ولربح جوائز وCash!
خبر عاجل
13:28
24 ساعة تفصلنا عن بداية "أكرم من مين" مع وسام حنا... ننتظركم في "ليالي زمان" في الفوروم دو بيروت غدًا الجمعة في 8:30 مساء للمشاركة ولربح جوائز وCash!
7
أخبار دولية
13:44
من جديد ... ماذا عن تفجيرات البيجر؟
أخبار دولية
13:44
من جديد ... ماذا عن تفجيرات البيجر؟
8
صحف اليوم
00:08
جلسة اولى للوزراء لتعيين القادة العسكريين والامنيين (اللواء)
صحف اليوم
00:08
جلسة اولى للوزراء لتعيين القادة العسكريين والامنيين (اللواء)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More