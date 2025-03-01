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"طوكيو سكايتري" أطول مبنى في اليابان... والثاني عالميا بعد "برج خليفة"

منوعات
2025-03-01 | 05:21
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&quot;طوكيو سكايتري&quot; أطول مبنى في اليابان... والثاني عالميا بعد &quot;برج خليفة&quot;
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"طوكيو سكايتري" أطول مبنى في اليابان... والثاني عالميا بعد "برج خليفة"

يوفر برج "سكايتري" Skytree في طوكيو الذي يصل ارتفاعه إلى 634 مترا إطلالة مذهلة على المدينة اليابانية الكبرى وجبل فوجي الضخم.

وكان من المقرر في الأساس أن يبلغ ارتفاع البرج 610 أمتار، لكنّ المهندسين المعماريين قرروا في نهاية المطاف أن يكون أطول من ذلك، ما أدى إلى تسجيل "سكايتري" عند افتتاحه عام 2012 كـ"أطول برج في العالم" في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وتعني عبارة "مو-سا-شي" في اللغة اليابانية القديمة ارتفاع "سكايتري" البالغ "634 مترا"، وهي في الواقع لعبة كلمات، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

فهذه العبارة تذكّر بمحافظة موساشي القديمة التي كانت في الماضي تغطي مساحة واسعة تشمل طوكيو وسايتاما وجزءا من محافظة كاناغاوا، وفقا لموقع "طوكيو سكايتري".

وتشير الكلمة كذلك إلى اسم الساموراي والفنان والفيلسوف في أواخر القرن السادس عشر وبدايات القرن السابع عشر مياموتو موساشي، وهو أحد أشهر المقاتلين بالسيف في التاريخ الياباني.

وبات برج "طوكيو سكايتري" يحتل المركز الثاني في قائمة أطول أبراج العالم بعد برج خليفة في دبي الذي يبلغ ارتفاعه 828 مترا، وفق موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

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