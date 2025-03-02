"سيلدون"... إيلون ماسك يُرزق بطفله الرابع عشر!

كشفت شيفون زيليس، المديرة التنفيذية لشركة Neuralink، أنها أنجبت طفل الملياردير الأميركي إيلون ماسك الرابع عشر، في منشور على إكس.وكتبت زيليس في المنشور: "تناقشت مع إيلون، في ضوء عيد ميلاد أركاديا الجميلة، وشعرنا أنه من الأفضل أن نشارك خبر ولادة ابننا الرائع والمذهل سيلدون ليكورجوس".ومن جهته، اكتفى ماسك بالتعليق على منشور زيليس باستخدام رمز القلب التعبيري.ويأتي إعلان زيليس بعد مرور أسبوعين على إعلان المؤثرة المحافظة آشلي سانت كلير أنها أنجبت طفل ماسك الثالث عشر.