بعد مواجهته إعصارا استوائيا... إنقاذ مجدّف ليتواني كان يعبر المحيط الهادئ بمفرده

أُنقذ الاثنين قبالة سواحل أستراليا مجدّف ليتواني كان يعبر المحيط الهادئ بمفرده للفت الانتباه إلى الحرب الأوكرانية، بعد مواجهته إعصارا استوائيا، وفق ما أعلنت أجهزة الإنقاذ البحري الأسترالية.



وأنقذت سفينة تابعة للبحرية الأسترالية المجدّف أوريماس موكوس وهو بحالة جيدة من بحر كورال، حيث كان الإعصار الاستوائي "ألفريد" يولد عددا من الأمواج يصل ارتفاعها إلى سبعة أمتار وزادت سرعة الرياح عن مئة كيلومتر في الساعة.



وقالت أجهزة الطوارئ في بيان إنّ "السفينة في طريق العودة إلى الساحل الأسترالي".



وبدأ أوريماس موكوس رحلته التي يبلغ طولها 12 ألف كيلومتر بين كاليفورنيا وبريسبان بأستراليا، في أيلول 2024، على متن زورق تجديف بمقعد واحد وقد فعّل جهاز الاستغاثة الخاص به مساء الجمعة عندما كان يقترب من الهدف.



وتعيّن عليه تمضية ثلاث ليالٍ في البحر الهائج قبل أن تنقذه البحرية الأسترالية، بعدما منع الإعصار فرق الإنقاذ من الاقتراب. وأظهرت مشاهد صورت من الجو ونشرتها وزارة الدفاع الأسترالية قاربه الأبيض يتمايل على الأمواج في بحر قاتم.



ومن المتوقع أن يصل الإعصار الاستوائي "ألفريد" إلى أستراليا خلال هذا الأسبوع، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

