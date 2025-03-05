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ميلانيا ترامب في الكونغرس... "مراهقة مغرمة" بحضور واثق وابتسامة عريضة! (فيديو)
منوعات
2025-03-05 | 07:55
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ميلانيا ترامب في الكونغرس... "مراهقة مغرمة" بحضور واثق وابتسامة عريضة! (فيديو)
حللت الخبيرة في لغة الجسد جودي جيمس لغة جسد وتصرفات السيدة الأولى الأميركية ميلانيا ترامب أثناء مراقبتها لزوجها، الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يلقي خطابه المشترك أمام الكونغرس الأميركي احتفالا بعودته إلى البيت الأبيض.
وكشفت جيمس، في حديث لموقع "
ديلي ميل
"، أن السيدة الأولى "كانت تحتضن الأضواء في هذا اليوم أكثر من أي وقت مضى".
وقالت جيمس: "اللحظة التي أشار فيها ترامب إلى ميلانيا خلال الخطاب، أثبتت وجود لحظات من المودة والرومانسية بينهما"، مضيفةً أن "المرأة التي كانت معروفة بسلوكها غير العاطفي عادت إلى الظهور مثل مراهقة مغرمة".
وفي التفاصيل، قال ترامب الذي كان يخاطب الحشود حينها: "أودّ أن أشيد بشخص آخر كرّس نفسه لرعاية المجتمع، وهو يعمل بجد على ذلك"، مضيفاً: "شخص محبب للغاية، سيدة الولايات المتحدة الأولى الرائعة".
وشوهدت ميلانيا لاحقاً وهي تقف لاستقبال التصفيق بيدين ممدودتين كعلامة على الثقة بالنفس، بالإضافة إلى تصفيقها لزوجها لدى دخوله وعيناها تلمعان.
ولفتت جيمس إلى أن "حضور ميلانيا التي ارتدت بدلة رمادية، كان مليئاً بالثقة"، مشيرةً إلى أنها "بدت مذهولة بعد تصفيق الحضور لها ومستمتعة بالتملّق الشخصي بدلاً من الاختباء منه".
وأكّدت جيمس أن "ميلانيا توجت بالكامل كجزء نشط وأساسي من عهد ترامب".
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"مراهقة
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