الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ميلانيا ترامب في الكونغرس... "مراهقة مغرمة" بحضور واثق وابتسامة عريضة! (فيديو)

منوعات
2025-03-05 | 07:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ميلانيا ترامب في الكونغرس... &quot;مراهقة مغرمة&quot; بحضور واثق وابتسامة عريضة! (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ميلانيا ترامب في الكونغرس... "مراهقة مغرمة" بحضور واثق وابتسامة عريضة! (فيديو)

حللت الخبيرة في لغة الجسد جودي جيمس لغة جسد وتصرفات السيدة الأولى الأميركية ميلانيا ترامب أثناء مراقبتها لزوجها، الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يلقي خطابه المشترك أمام الكونغرس الأميركي احتفالا بعودته إلى البيت الأبيض.

وكشفت جيمس، في حديث لموقع "ديلي ميل"، أن السيدة الأولى "كانت تحتضن الأضواء في هذا اليوم أكثر من أي وقت مضى".

وقالت جيمس: "اللحظة التي أشار فيها ترامب إلى ميلانيا خلال الخطاب، أثبتت وجود لحظات من المودة والرومانسية بينهما"، مضيفةً أن "المرأة التي كانت معروفة بسلوكها  غير العاطفي عادت إلى الظهور مثل مراهقة مغرمة".

وفي التفاصيل، قال ترامب الذي كان  يخاطب الحشود حينها: "أودّ أن أشيد بشخص آخر كرّس نفسه لرعاية المجتمع، وهو يعمل بجد على ذلك"، مضيفاً: "شخص محبب للغاية، سيدة الولايات المتحدة الأولى الرائعة".

وشوهدت ميلانيا لاحقاً وهي تقف لاستقبال التصفيق بيدين ممدودتين كعلامة على الثقة بالنفس، بالإضافة إلى تصفيقها لزوجها لدى دخوله وعيناها تلمعان.

ولفتت جيمس إلى أن "حضور ميلانيا التي ارتدت بدلة رمادية، كان مليئاً بالثقة"، مشيرةً إلى أنها "بدت مذهولة بعد تصفيق الحضور لها ومستمتعة بالتملّق الشخصي بدلاً من الاختباء منه".

وأكّدت جيمس أن "ميلانيا توجت بالكامل كجزء نشط وأساسي من عهد ترامب".


 

آخر الأخبار

منوعات

ترامب

الكونغرس...

"مراهقة

مغرمة"

بحضور

وابتسامة

عريضة!

(فيديو)

LBCI التالي
"تغييرات قد تقلب الموازين"... ما تأثير تراجع كوكب الزهرة على حياة الأبراج العاطفية؟
نبوءة تكشف عن موعد يوم القيامة ومرض البابا فرنسيس... هذا ما تضمنه كتاب سري داخل أرشيف الفاتيكان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-02-11

ماسك يؤكد في حضور ترامب أن الولايات المتحدة "ستفلس" من دون اقتطاعات في الموازنة

LBCI
أخبار دولية
2025-01-16

بلينكن "واثق" من بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الأحد

LBCI
أخبار دولية
2025-01-21

قطر "واثقة" في إمكانية صمود وقف إطلاق النار في غزة

LBCI
أخبار دولية
2025-02-16

العاهل الأردني يكرر أمام وفد من الكونغرس الأميركي رفض بلاده "تهجير الفلسطينيين"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:07

"تغييرات قد تقلب الموازين"... ما تأثير تراجع كوكب الزهرة على حياة الأبراج العاطفية؟

LBCI
منوعات
07:42

نبوءة تكشف عن موعد يوم القيامة ومرض البابا فرنسيس... هذا ما تضمنه كتاب سري داخل أرشيف الفاتيكان

LBCI
منوعات
2025-03-03

دراسة: ذوبان الجليد قد يبطئ التيار المحيطي في القطب الجنوبي

LBCI
منوعات
2025-03-03

بعد مواجهته إعصارا استوائيا... إنقاذ مجدّف ليتواني كان يعبر المحيط الهادئ بمفرده

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-02-03

نواف سلام: تشكيل الحكومة يتقدم إيجابا وأي كلام عن أسماء وزارية تفرض عليّ هو عار من الصحة

LBCI
أمن وقضاء
2025-02-10

عملية سطو على أحد محال الصيارفة في الحمرا باءت بالفشل...أطلق النار عليهما وقَتل أحدهما

LBCI
خبر عاجل
2025-03-04

وصول رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية غير العادية

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-17

قوى الامن توقف سوريين أقدموا على سرقة مبلغ مالي ومجوهرات من منزل في النقاش

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:38

مجلس المطارنة الموارنة: زيارة الرئيس عون للسعودية تساعد لبنان على استعادة التضامن العربيّ

LBCI
أخبار دولية
04:52

نتنياهو: إسرائيل مصممة على تحقيق النصر

LBCI
أخبار دولية
04:48

الكرملين يؤكد النظر "بإيجابية" إلى احتمال التفاوض حول السلام مع أوكرانيا

LBCI
آخر الأخبار
03:39

فضل الله: نحن مع أن تمتلك الدولة قرار الحرب والسلم

LBCI
أخبار دولية
02:18

ترامب يعين طفلا ناجيا من السرطان في الخدمة السرية

LBCI
أخبار دولية
00:48

ترامب: غرينلاند ستنضم للولايات المتحدة "بطريقة أو بأخرى"

LBCI
أخبار دولية
23:28

ترامب: زيلينسكي مستعدّ للتفاوض مع روسيا وللتوقيع على اتفاقية المعادن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

قُضي الأمر... إلى الإنتخابات البلدية در في أيار وفوق الردم

LBCI
أخبار دولية
14:06

القمة العربية تتبنى الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة... وهذا ما أكدته بشأن لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
02:04

طعنه في قلبه... قتيل بإشكال في صيدا القديمة

LBCI
أخبار لبنان
11:42

ادرعي: الغارة في قانا استهدفت قائد القوات البحرية في قوة الرضوان خضر هاشم

LBCI
حال الطقس
01:48

منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان...

LBCI
صحف اليوم
00:17

"صدمة قد تتعرّض لها الحكومة الجديدة"... هذا ما قاله مصدر نيابي لـ"الجمهورية"

LBCI
صحف اليوم
23:39

مصادر لـ"اللواء": زيارة الرئيس عون إلى السعودية حققت نتائجها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

تل ابيب تُبقي عينَها على جبهةِ سوريا من بوابةِ الطائفة الدرزية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

قُضي الأمر... إلى الإنتخابات البلدية در في أيار وفوق الردم

LBCI
أخبار لبنان
03:52

معلومات الـLBCI: لا صحة لخبر اطلاق القذافي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More