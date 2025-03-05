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"تغييرات قد تقلب الموازين"... ما تأثير تراجع كوكب الزهرة على حياة الأبراج العاطفية؟

منوعات
2025-03-05 | 09:07
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&quot;تغييرات قد تقلب الموازين&quot;... ما تأثير تراجع كوكب الزهرة على حياة الأبراج العاطفية؟
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"تغييرات قد تقلب الموازين"... ما تأثير تراجع كوكب الزهرة على حياة الأبراج العاطفية؟

يشعر العديد من الأشخاص حول العالم حالياً بتأثيرات تراجع كوكب الزهرة، المسؤول عن الحب والجمال.

فهذا التراجع الذي بدأ في 2 آذار ويستمر حتى 15 نيسان، سيعود ليفتح نافذة على ماضي الأشخاص الرومانسي،  من عودة الحبيب السابق أو الانفصال وصولاً إلى إعادة ضبط الأهداف والنوايا من المواعدة بشكل عام.

وفي هذا السياق، قدّمت عالمة الفلك إنبال هونيغمان مجموعة من النصائح بهدف تخطي هذه المرحلة والخروج منها بأقل أضرار عاطفية ممكنة.

وقالت هونيغمان: "الاستعداد هو المفتاح للحفاظ على العلاقات العاطفية خلال فترة التراجع بغض النظر عن برج الأشخاص الشمسي".

ولفتت هونيغمان إلى أنه "من الضروري تقييم الحياة العاطفية الحالية للأشخاص لتحديد نتائج هذا التراجع"، مضيفةً أن "أفعالهم وتصرفاتهم هي التي ستساعدهم على تخطي هذه المرحلة بنجاح".

برج الحمل

يؤثر هذا التراجع بشكل كبير وملحوظ على مواليد برج الحمل، بسبب تراجع كوكب الزهرة في هذا البرج تحديداً.

ونصحت هونيغمان مواليد برج الحمل بمراجعة صور شريكهم السابق وتذكر كل التفاصيل المتعلقة به قبل التفكير في العودة له.

برج الثور

يعد كوكب الزهرة الكوكب لحاكم لبرج الثور، ما يعني بحسب هونيغمان، أن "هذا هو الوقت المناسب لحجز رحلة عوضاً عن البقاء في المنزل".

برج الجوزاء

سيتعامل مواليد برج الجوزاء مع بعض الحوادث المؤلمة المتعلقة بالتواصل بسبب تراجع كوكب عطارد، بالإضافة إلى خروج بعض الأمور المتعلقة بالأمور العاطفية إلى العلن مع تراجع كوكب الزهرة.

برج السرطان

ينعم مواليد برج السرطان خلال فترة تراجع كوكب الزهرة بالقليل من المرونة في حياتهم العاطفية، ولكن من الضروري تذكّر أهمية عدم منح أي شخص تسبب لهم بالأذى أي فرصة أخرى.

برج الأسد

قد يتسبب تراجع كوكب الزهرة ببعض الارتباك في الحياة العاطفية لمواليد برج الأسد بسبب عودة بعض الأشخاص إلى حياتهم.

ونصحت هونيغمان مواليد برج الأسد بقبول اعتذار هؤلاء لإعادة التوازن الكارمي بينهم.

برج العذراء

لن يشعر مواليد برج العذراء بتأثيرات تراجع كوكب الزهرة بشكل كبير، خلافاً لتراجع كوكب عطارد الذي سيؤثر على الأمور المتعلقة بالتواصل مع الأشخاص المحيطين بهم.

برج الميزان

على مواليد برج الميزان المحافظة على هدوئهم خلال فترة تراجع كوكب الزهرة، الكوكب الحاكم لبرجهم، واستخدامها كفترة للتعلم فقط.

برج العقرب

من المتوقع أن يعود شركاء مواليد برج العقرب خلال فترة تراجع الزهرة للحصول على إجابات حول مصير علاقتهم العاطفية.

ونصحت هونيغمان مواليد هذا البرج بإعطاء إجابات صادقة لشريكهم لتخطي هذه الفترة بسلام.

برج القوس

أوصت هونيغمان مواليد برج القوس بمصارحة شريكهم السابق بحال عودته في هذه الفترة حول العقبات التي واجهت علاقتهم سابقاً وعدم قدرتهم على تقبّل شخصيتهم.

برج الجدي

مع بداية فترة التراجع، قد يشعر مواليد برج الجدي برغبة كبيرة بالابتعاد عن الأمور العاطفية، وهو الأمر الذي قد يزعج شريكهم.

ونصحت هونيغمان مواليد هذا البرج بالاستماع إلى مطالب الشريك من دون إصدار أي أحكام.

برج الدلو

لن يحدث هذا التراجع أي تأثير كبير على حياة مواليد برج الدلو الشخصية، نظراً لأن الحب ليس من أولويات هذا البرج.

برج الحوت

يشعر مواليد برج الحوت بالحنين إلى ذكرياتهم السابقة خلال هذه الفترة وقد يشهد البعض منهم على عودة شريك سابق أو الانفصال عن شريك حالي.

المصدر

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