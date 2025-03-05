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"تشبه ثلاجة عريضة قصيرة"... الساعة الأكثر دقة في العالم مطروحة للبيع وسعرها خيالي!

منوعات
2025-03-05 | 08:54
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&quot;تشبه ثلاجة عريضة قصيرة&quot;... الساعة الأكثر دقة في العالم مطروحة للبيع وسعرها خيالي!
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"تشبه ثلاجة عريضة قصيرة"... الساعة الأكثر دقة في العالم مطروحة للبيع وسعرها خيالي!

طُرحت الساعة الأكثر دقة في العالم للبيع في اليابان الأربعاء مقابل 3,3 ملايين دولار، وهي قطعة تشبه ثلاجة عريضة قصيرة.

وقالت شركة "شيمادزو كورب" المصنعة للساعة ومقرها كيوتو، إن "ساعة إيثر كلوك او سي 020" دقيقة للغاية لدرجة أن انحرافها بمقدار ثانية واحدة قد يستغرق عشرة مليارات سنة.

وأشارت الشركة المنتجة للمعدات الدقيقة في بيان إلى أن هذه الساعة المعروفة باسم "ساعة شبكة السترونتيوم البصرية"، أكثر دقة بمقدار 100 مرة من ساعات السيزيوم الذرية، وهي المعيار الحالي لتحديد الثواني.

وتُعتبر هذه الآلة البالغ طولها حوالى متر، صغيرة بالنسبة لنوعها إذ يناهز حجمها 250 لترا. ويمكن استخدامها أيضا في العمل الميداني البحثي.

وتهدف شركة "شيمادزو" إلى بيع 10 من ساعاتها على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وتأمل أن يستخدمها عملاؤها لتطوير البحث العلمي في مجالات مثل مراقبة النشاط التكتوني.

وقد رُكبت ساعات شبكية بصرية في برج "سكاي تري" الشهير في طوكيو لاختبار نظرية النسبية العامة التي تنص على أن "الوقت يتدفق بشكل أبطأ في الأماكن ذات الجاذبية القوية".

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