"الحرب العالمية الثالثة حتمية وهكذا سيكون الوضع بالشرق الأوسط"... استطلاع يكشف: هكذا سيبدو العالم في 2035!

مراهق مسلح يصعد إلى طائرة في مطار أسترالي... إليكم تفاصيل ما حصل (فيديو)

مراهق مسلح يصعد إلى طائرة في مطار أسترالي... إليكم تفاصيل ما حصل (فيديو)

"تغييرات قد تقلب الموازين"... ما تأثير تراجع كوكب الزهرة على حياة الأبراج العاطفية؟