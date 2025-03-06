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"الحرب العالمية الثالثة حتمية وهكذا سيكون الوضع بالشرق الأوسط"... استطلاع يكشف: هكذا سيبدو العالم في 2035!

منوعات
2025-03-06 | 10:39
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&quot;الحرب العالمية الثالثة حتمية وهكذا سيكون الوضع بالشرق الأوسط&quot;... استطلاع يكشف: هكذا سيبدو العالم في 2035!
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"الحرب العالمية الثالثة حتمية وهكذا سيكون الوضع بالشرق الأوسط"... استطلاع يكشف: هكذا سيبدو العالم في 2035!

اعتقد مئات الخبراء في الشؤون الدولية أن الحرب العالمية الثالثة حتمية ومن المرجح أن تبدأ خلال السنوات العشر القادمة، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، أجرى المجلس الأطلسي استطلاع رأي جديد شمل 357 من الاستراتيجيين السياسيين للتعبير عن آرائهم حول مستقبل البشرية.

وقال أربعة أشخاص من كل عشرة إن حربًا كبرى تشمل قوى عظمى كالولايات المتحدة أو الصين أو روسيا ستندلع في عام 2035 ومن المرجح أن تنطوي على أسلحة نووية ومعارك في الفضاء الخارجي.

ووفقًا لثلاثة من كل 10 خبراء، فإن ثاني أكبر تهديد للعالم في عام 2035 سيكون تغير المناخ، كما توقع 1.7 في المئة من العينة أن الوباء الجديد سيكون الأزمة الأكثر إثارة للقلق، واعتقد 5.1 في المئة فقط أن الديون المالية المتزايدة ستشل العالم بحلول عام 2035.

وعلى مدى السنوات العشر القادمة، توقع الاستراتيجيون السياسيون أيضًا أن الحرب لن تنتهي بشكل جيد بالنسبة للأوكرانيين، وأن الهيمنة الاقتصادية والدبلوماسية الأميركية ستتراجع.

ووجد الاستطلاع أن الحرب النووية العالمية ستشكل مصدر قلق كبير لكثيرين، إلا أن حالة الطوارئ المناخية العالمية ستكون القضية الأكثر إلحاحًا.

كما حذر 357 خبيراً في الشؤون العالمية من تحالفات عالمية جديدة خلال السنوات العشر المقبلة قد تهدد الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

واعتقد ما يقرب من نصف المشاركين في الاستطلاع أن الصين ستقود تحالفاً جديداً يربطها رسمياً بروسيا وإيران وكوريا الشمالية، وقد ينافس مجموعة البريكس والدول السبع.

وفي الشرق الأوسط، رسم الاستطلاع صورة معقدة حيث توقع الخبراء أن يظل وضع الفلسطينيين على حاله، مع استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

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