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مراهق مسلح يصعد إلى طائرة في مطار أسترالي... إليكم تفاصيل ما حصل (فيديو)
منوعات
2025-03-06 | 12:07
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مراهق مسلح يصعد إلى طائرة في مطار أسترالي... إليكم تفاصيل ما حصل (فيديو)
صعد مراهق يحمل بندقية إلى طائرة تجارية في مطار قريب من ملبورن في أستراليا قبل أن يسيطر عليه طاقم الطائرة وركّاب فيها.
وتمكّن الشاب البالغ من العمر 17 عاما الخميس من الدخول إلى مدرج مطار أفالون بواسطة فتحة في سياج الموقع ثمّ توجّه إلى الطائرة التي كان فيها نحو 160 راكبا.
وقال مايكل ريد أحد المسؤولين في الشرطة المحلية للصحافيين "صعد السلّم الأمامي وصولا إلى الجزء الأمامي من الطائرة. ولاحظ ركّاب حينذاك أن في حوزته بندقية. وسيطر عليه ثلاثة ركّاب".
ولم يصب أحد في الحادثة ووضع الشاب في السجن على ذمّة التحقيق.
وهو لم يكن معروفا من أجهزة الشرطة ويبدو أنه تصرّف وحده. وتتعاون الشرطة مع قسم مكافحة الإرهاب لكنّ دوافعه لم تعرف بعد.
وأشار ريد إلى "العثور على رصاص مع البندقية".
وكان من المفترض أن تقوم هذه الطائرة التي تشغّلها شركة "جيتستار" للرحلات المنخفضة التكلفة التابعة لمجموعة "كوانتاس" الأسترالية برحلة بين ملبورن وسيدني.
وأقرّ ريد "من المثير للقلق أن يتمكّن شخص ما من انتهاك قواعد الأمن والاقتراب من طائرة ثمّ الصعود إليها وفي حوزته سلاح ناري".
وأكّدت شركة "جيتستار" في بيان أنها تتعاون مع الشرطة وسلطات المطار للكشف عن ملابسات الحادثة، مقرّة بأن "الوضع كان من الممكن أن يكون صعبا جدّا" ومعربة عن "جزيل الامتنان للزبائن الذين ساعدوا الطاقم على السيطرة على الوضع".
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