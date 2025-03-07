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يعود إلى نابليون... بيع مجلد من القانون المدني في مزاد مقابل هذا المبلغ! (صورة)
منوعات
2025-03-07 | 05:55
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يعود إلى نابليون... بيع مجلد من القانون المدني في مزاد مقابل هذا المبلغ! (صورة)
أعلنت دار "تاجان" للمزادات بيع مجلد من القانون المدني كان يعود إلى الإمبراطور نابليون الذي أصرّ على تزويد فرنسا مجموعة القوانين التي توحد قواعد الحياة، مقابل 395 ألف يورو يوم الخميس في باريس.
وذهب هذا المجلد، المقدر أساسا بسعر يتراوح بين 100 ألف و200 ألف يورو، إلى أسرة فروجال، وهي المساهم الأكبر في شركة "لوفيفر دالوز" المتخصصة في النشر والتدريب والبرمجيات والخدمات للمهنيين القانونيين على وجه الخصوص.
وأوضحت دار "تاجان" في بيان أن "هذه النسخة المطبوعة على ورق رق كبير والتي تحمل الأحرف الأولى من اسم القنصل الأول (منصب نابليون) هي النسخة الوحيدة الموجودة في أيدي جهات خاصة. وقد بقيت في حوزة العائلة نفسها منذ سقوط الإمبراطورية".
والمقصود بهذه العائلة أحفاد أحد أتباع نابليون المخلصين، إتيان شارفيه الذي كان يدير قصر سان كلو قرب باريس، حيث ترك نابليون هذه النسخة عندما اضطر للذهاب إلى المنفى في جزيرة إلبا في عام 1814.
وتشهد على صحة الوثيقة رسالة كتبها ابنه جان بيار شارفيه بخط اليد، بيعت مع المجلد.
وعندما تولى نابليون بونابرت السلطة في عام 1799، جعل من تطوير قانون مدني موحد إحدى أولوياته. وعام 1800، عيّن محامين للقيام بهذه المهمة. وصدرت كل القوانين الواردة فيه في آذار 1804.
"ما لن يمحيه أي شيء، ما سيبقى إلى الأبد، هو قانوني المدني"... كلام قاله نابليون لأحد آخر رفاقه، الجنرال مونتولون في جزيرة سانت هيلينا عام 1815، بعد نفيه عقب هزيمته على يد تحالف بقيادة المملكة المتحدة.
المصدر: فرانس برس
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