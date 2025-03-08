رجل يتسلق برج بيغ بن في لندن... وهذا ما فعله بعلم فلسطين (فيديو)

تسلق رجل برج ساعة بيغ بن الشهير في لندن صباح السبت وهو يرفع العلم الفلسطيني، رافضاً الاستجابة لرجال الطوارىء والنزول، حيث ظل واقفا على احدى الحواف المرتفعة للبرج حتى بعد حلول الظلام.

وذكرت شرطة العاصمة في بيان أنها في الساعة 07,24 (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش)، تلقت بلاغا عن رجل يتسلق برج إليزابيث في قصر وستمنستر مقر البرلمان البريطاني.

وتابع حشد الحدث من خلف طوق فرضته الشرطة في المكان، وهتف بعضهم "فلسطين حرة" و"أنت بطل".

وصعد مفاوضون من الشرطة على رافعة لشاحنة إطفاء واستخدموا مكبر صوت للتحدث مع المتسلق، لكن لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرته يقول "سأوافق على النزول بشروطي".

وأغلقت الشرطة المنطقة المحيطة بالحادث بما في ذلك جسر وستمنستر، ما تسبّب بزحمة سير كبيرة في المنطقة، كما ألغيت الجولات السياحية إلى مقر البرلمان.

وأفادت شرطة لندن عن وجود "ضباط في المكان يعملون على إنهاء الحادث بشكل آمن"، مضيفةً أنه "يتم تقديم المساعدة لهم من قبل جهاز الإطفاء وخدمة الإسعاف في لندن".