الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

توفي أثناء محاولته عبور المانش... هذا ما حصل لرجل كويتي

منوعات
2025-03-08 | 08:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
توفي أثناء محاولته عبور المانش... هذا ما حصل لرجل كويتي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
توفي أثناء محاولته عبور المانش... هذا ما حصل لرجل كويتي

أعلنت السلطات أن مهاجر كويتي في العقد السادس من عمره قضى السبت أثناء محاولته عبور قناة المانش من شمال فرنسا للوصول إلى إنكلترا على متن مركب صغير.

وأفادت سلطات منطقة با دو كاليه بشمال فرنسا أن الرجل توفي إثر إصابته بأزمة قلبية على متن المركب الذي كان يقله مع مهاجرين آخرين عبر المانش.

وعاد المركب إلى الشاطئ وأُنزل منه الرجل لكن أعلنت وفاته رغم تدخل الشرطة والأطباء، وفق السلطات.

وأوضحت السلطات أن الرجل يحمل الجنسية الكويتية وفي الستينات من العمر. لكن لم تقدم معلومات عن هويته ولا عن الأسباب التي دفعته للسفر بشكل سري إلى المملكة المتحدة.

وهو سادس شخص يقضي هذا العام في مثل هذه المحاولة لعبور المانش.

وقالت السلطات البحرية الفرنسية لقناة المانش وبحر الشمال إن المركب "انطلق مجددا بعد أن أنزل الأشخاص الذين أرادوا النزول على الشاطئ" مضيفة أن حمولة المركب كانت "كبيرة" من دون الكشف عن العدد المحدد للركاب.

وتقول السلطات الفرنسية إن 78 مهاجرا قضوا في 2024 أثناء محاولة الوصول إلى إنكلترا على متن قوارب، وهو أكبر عدد منذ بدء هذه المحاولات في المنطقة عام 2018.

وتسعى الحكومتان البريطانية والفرنسية إلى وقف عمليات العبور من خلال تكثيف الدوريات على الشواطئ الفرنسية واعتراض قوارب مطاطية تُستخدم في ذلك، وتوقيف المهربين الذين يتقاضون آلاف اليوروهات من كل مهاجر مقابل الرحلة المحفوفة بالمخاطر.

وكالة فرانس برس

آخر الأخبار

منوعات

وفاة

مهاجر

كويتي

محاولة

عبور

قناة المانش

شمال فرنسا

إنكلترا

مركب.

LBCI التالي
من الإفطار إلى السحور... "ليالي زمان" تجربة رمضانية استثنائية: وهذا ما يتضمنه! (فيديو)
يعود إلى نابليون... بيع مجلد من القانون المدني في مزاد مقابل هذا المبلغ! (صورة)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-02-14

حوت يبتلع رجلا للحظات ويلفظه حيا في تشيلي... إليكم تفاصيل ما حصل (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-11

برنامج الأغذية العالمي يعلن في بيان وفاة موظف في أثناء احتجازه بشمال اليمن

LBCI
أخبار لبنان
2025-01-27

الوكالة الوطنية: إطلاق نار على فريق من كشافة "الرسالة" أثناء محاولته انتشال جثماني شهيدين من أبناء كفرا

LBCI
أخبار لبنان
2025-01-20

إدارة مرفأ بيروت: هذا ما حصل في الحريق الذي اندلع صباح اليوم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
16:42

رجل يتسلق برج بيغ بن في لندن... وهذا ما فعله بعلم فلسطين (فيديو)

LBCI
منوعات
10:04

بهذه الطريقة... هكذا احتفل "غوغل" بيوم المرأة العالمي (صورة)

LBCI
منوعات
09:51

من الإفطار إلى السحور... "ليالي زمان" تجربة رمضانية استثنائية: وهذا ما يتضمنه! (فيديو)

LBCI
منوعات
2025-03-07

يعود إلى نابليون... بيع مجلد من القانون المدني في مزاد مقابل هذا المبلغ! (صورة)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-03-07

الجيش: دخول مستوطنين إلى الأراضي اللبنانية هو أحد وجوه تمادي العدو

LBCI
منوعات
16:42

رجل يتسلق برج بيغ بن في لندن... وهذا ما فعله بعلم فلسطين (فيديو)

LBCI
رياضة
16:00

بطل أولمبي أمام محكمة فرنسية بتهمة الاغتصاب... "علاقة بالتراضي" مع مراهقة!

LBCI
أخبار دولية
16:35

البيت الأبيض: إيران يمكن التعامل معها عسكريا أو من خلال إبرام صفقة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر للـLBCI: الدمار في الجنوب مفجع!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

للرياضيات اللبنانيات: كل عام وأنتن أقوى!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

الأجواء الرمضانية متواصلة في الـForum De Beyrouth

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

لبنانية تعمل Bodyguard لنائب في البرلمان... تعرّفوا إلى سهام القصير!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

القبطانة الإماراتية سحر راستي تكسر كل الحواجز وتقول لكل إمرأة: "كوني إنتي"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

وعد من السيدة الأولى للبنانيات في يوم المرأة العالمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

احتياطي أميركيّ من نوع جديد... لا ذهب ولا دولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

السّاحل السوريّ بين الحسم والتجاوزات…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

ترامب يختار ميشال عيسى سفيرا للولايات المتحدة لدى لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
04:54

تعميم أوصاف جثّة رجل..لمن يعرف عنه شيئًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

لبنانية تعمل Bodyguard لنائب في البرلمان... تعرّفوا إلى سهام القصير!

LBCI
حال الطقس
03:15

طقس متقلّب مع امطار غير شاملة.. والثلاثاء: استقرار تامّ

LBCI
أمن وقضاء
08:50

الجيش: توقيف 5 أشخاص في منطقتَي رياق - البقاع والمرح - الهرمل

LBCI
أخبار لبنان
10:10

حزب الله ينفي الادعاءات التي تتهمه بأنه طرف بالأحداث في سوريا

LBCI
أمن وقضاء
14:48

إشكال مسلح في عكار... إليكم تفاصيل ما حصل

LBCI
صحف اليوم
15:09

إحباط عملية تهريب 4 ملايين دولار من سوريا إلى لبنان! (الشرق الأوسط)

LBCI
أمن وقضاء
14:22

الجيش: تفكيك جهاز تجسس عائد للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة كفرشوبا (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More