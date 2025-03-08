توفي أثناء محاولته عبور المانش... هذا ما حصل لرجل كويتي

أعلنت السلطات أن مهاجر كويتي في العقد السادس من عمره قضى السبت أثناء محاولته عبور قناة المانش من شمال فرنسا للوصول إلى إنكلترا على متن مركب صغير.

وأفادت سلطات منطقة با دو كاليه بشمال فرنسا أن الرجل توفي إثر إصابته بأزمة قلبية على متن المركب الذي كان يقله مع مهاجرين آخرين عبر المانش.

وعاد المركب إلى الشاطئ وأُنزل منه الرجل لكن أعلنت وفاته رغم تدخل الشرطة والأطباء، وفق السلطات.

وأوضحت السلطات أن الرجل يحمل الجنسية الكويتية وفي الستينات من العمر. لكن لم تقدم معلومات عن هويته ولا عن الأسباب التي دفعته للسفر بشكل سري إلى المملكة المتحدة.

وهو سادس شخص يقضي هذا العام في مثل هذه المحاولة لعبور المانش.

وقالت السلطات البحرية الفرنسية لقناة المانش وبحر الشمال إن المركب "انطلق مجددا بعد أن أنزل الأشخاص الذين أرادوا النزول على الشاطئ" مضيفة أن حمولة المركب كانت "كبيرة" من دون الكشف عن العدد المحدد للركاب.

وتقول السلطات الفرنسية إن 78 مهاجرا قضوا في 2024 أثناء محاولة الوصول إلى إنكلترا على متن قوارب، وهو أكبر عدد منذ بدء هذه المحاولات في المنطقة عام 2018.

وتسعى الحكومتان البريطانية والفرنسية إلى وقف عمليات العبور من خلال تكثيف الدوريات على الشواطئ الفرنسية واعتراض قوارب مطاطية تُستخدم في ذلك، وتوقيف المهربين الذين يتقاضون آلاف اليوروهات من كل مهاجر مقابل الرحلة المحفوفة بالمخاطر.

وكالة فرانس برس