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وُلدت عام 1914... جدة بريطانية تكشف عن حيل غريبة للحياة الطويلة
منوعات
2025-03-10 | 11:30
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وُلدت عام 1914... جدة بريطانية تكشف عن حيل غريبة للحياة الطويلة
وسط أجواء عائلية، احتفلت الجدة البريطانية هيلدا لاك بعيد ميلادها الـ111.
وفي التفاصيل، حافظت هيلدا على ذكائها من خلال القراءة والبحث عن الكلمات، مدعية أن العيش طويلا كان سببه الامتناع عن الكحول والسجائر، تناول الشوكولا، النشاط الجسدي وقراءة الروايات الرومانسية.
وروى نجلها روني، البالغ من العمر 80 عامًا، أن هيلدا وُلدت عام 1914 في غيلينغهام وانتقلت مع عائلتها إلى اسكتلندا عند اندلاع الحرب العالمية الأولى حيث كان والدها يعمل في بناء السفن في روسيث.
وفي سن الخامسة عشرة، عملت هيلدا في الخدمة المنزلية في هايث وعندما اندلعت الحرب العالمية الثانية، عملت في حوض بناء السفن البحري في تشاتام لتلتقي حينها بزوجها رون.
وبعد زواجهما، انتقل الثنائي إلى راينهام وما زالت هيلدا تقيم في العنوان نفسه حتى بعد وفاة زوجها، كما أنها تعتني دائما بنفسها، وفق ما قال نجلها روني.
وكان لافتا تمتع هيلدا بصحة جيدة، ونصحت محبيها بتناول الشوكولا لحياة طويلة.
ويُعتقد أن هيلدا هي سادس أكبر شخص معمر في بريطانيا، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني.
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