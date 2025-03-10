الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وُلدت عام 1914... جدة بريطانية تكشف عن حيل غريبة للحياة الطويلة

منوعات
2025-03-10 | 11:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وُلدت عام 1914... جدة بريطانية تكشف عن حيل غريبة للحياة الطويلة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وُلدت عام 1914... جدة بريطانية تكشف عن حيل غريبة للحياة الطويلة

وسط أجواء عائلية، احتفلت الجدة البريطانية هيلدا لاك بعيد ميلادها الـ111.

وفي التفاصيل، حافظت هيلدا  على ذكائها من خلال القراءة والبحث عن الكلمات، مدعية أن العيش طويلا كان سببه الامتناع عن الكحول والسجائر، تناول الشوكولا، النشاط الجسدي وقراءة الروايات الرومانسية.

وروى نجلها روني، البالغ من العمر 80 عامًا، أن هيلدا وُلدت عام 1914 في غيلينغهام وانتقلت مع عائلتها إلى اسكتلندا عند اندلاع الحرب العالمية الأولى حيث كان والدها يعمل في بناء السفن في روسيث.

وفي سن الخامسة عشرة، عملت هيلدا في الخدمة المنزلية في هايث وعندما اندلعت الحرب العالمية الثانية، عملت في حوض بناء السفن البحري في تشاتام لتلتقي حينها بزوجها رون.

وبعد زواجهما، انتقل الثنائي إلى راينهام وما زالت هيلدا تقيم في العنوان نفسه حتى بعد وفاة زوجها، كما أنها تعتني دائما بنفسها، وفق ما قال نجلها روني. 

وكان لافتا تمتع هيلدا بصحة جيدة، ونصحت محبيها بتناول الشوكولا لحياة طويلة.

ويُعتقد أن هيلدا هي سادس أكبر شخص معمر في بريطانيا، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.

آخر الأخبار

منوعات

1914...

بريطانية

غريبة

للحياة

الطويلة

LBCI التالي
من رؤية الأصدقاء الى الإنفاق... حاجات تزداد لدى المرأة بهذه الفترة من الشهر والسبب: الدورة الشهرية!
بيع عملين غير معروفين لماغريت ضمن مزاد في فرنسا لقاء هذا المبلغ!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-02-23

ورد الخال تكشف عن رسالة كتبتها والدتها قبل رحيلها: "وكأنها الوداع" (صورة)

LBCI
أخبار دولية
2025-03-04

فون دير لايين تكشف عن خطة لإعادة تسليح أوروبا ستسمح بحشد 800 مليار يورو تقريبًا

LBCI
أخبار دولية
2025-02-28

روسيا تكشف عن إحباط عملية لاغتيال رجل دين مقرّب من بوتين

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-02-10

وسائل إعلام فرنسية تكشف عن أداة ذكاء اصطناعي للصحافيين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:00

من رؤية الأصدقاء الى الإنفاق... حاجات تزداد لدى المرأة بهذه الفترة من الشهر والسبب: الدورة الشهرية!

LBCI
منوعات
2025-03-09

بيع عملين غير معروفين لماغريت ضمن مزاد في فرنسا لقاء هذا المبلغ!

LBCI
منوعات
2025-03-09

"أفضل أم"... لحظات مميزة تجمع هايلي بيبر وابنها في أحدث ظهور لهما (صور)

LBCI
منوعات
2025-03-08

رجل يتسلق برج بيغ بن في لندن... وهذا ما فعله بعلم فلسطين (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
13:33

الفريكة بالدجاج والتبولة والكيك الصيامي... إليكم أشهى الأطباق على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
11:21

الشرع يرفض ادعاءات إسرائيل بأن سلطته تشكل تهديدا ويصف ما تقوله بأنه "كلام فارغ" ويرفض الإفصاح عما إذا كان طلب من موسكو تسليم الأسد

LBCI
حال الطقس
03:00

طقس دافئ بإنتظارنا... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

مؤتمر عمان لم يلق بمسؤولية أحداث سوريا على أي دولة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
14:45

إرتفاع في درجات الحرارة في الايام المقبلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

في اليوم الوطني للمحميات الطبيعية... لدينا ثروة بيئية وإقتصادية علينا المحافظة عليها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

إليكم المشهد من الفوروم…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:37

طريق السلام بين روسيا وأوكرانيا يمر من السعودية

LBCI
أخبار لبنان
14:37

مخزومي: لبنان يمر في مرحلة انتقالية صعبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

أميركا لحماس: هؤلاء رجال طيبون ولكن…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

مفاوضات غزة… خطوط حمراء ووفد بصلاحيات رمزية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

كلفة إعادة الإعمار بين لبنان وسوريا وغزة تتخطى ٢٢٠ مليار دولار… إليكم شروط الحصول على التمويل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

هكذا بدا المشهد ميدانيًا مع إعلان السلطات إنتهاء العملية في الساحل السوري

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
15:23

قطع إحدى الطرق وإشكال كبير في بلدة العاقبية جنوب لبنان بين أهالي البلدة وسوريين أطلقوا النار وقوة كبيرة من الجيش اللبناني تصل إلى المكان

LBCI
أخبار لبنان
15:16

جندي في الجيش اللبنانيّ فُقد التواصل معه... هذا ما أفادت معلومات الـLBCI

LBCI
حال الطقس
03:00

طقس دافئ بإنتظارنا... إليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
10:31

الجيش اللبناني: إطلاق النار على أحد العسكريين وخطفه من قبل الجيش الإسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
02:50

توضيح من الأمانة العامة لمجلس الوزراء...

LBCI
اسرار
00:32

أسرار الصحف 10-3-2025

LBCI
فنّ
04:22

هيفاء وهبي تبهر الجمهور بإطلالة رمضانية من توقيع إيلي صعب (صور)

LBCI
أخبار لبنان
16:45

قاسم للجيش الإسرائيليّ: المقاومة لن تدعكم تستمرون

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More