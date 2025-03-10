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من رؤية الأصدقاء الى الإنفاق... حاجات تزداد لدى المرأة بهذه الفترة من الشهر والسبب: الدورة الشهرية!

منوعات
2025-03-10 | 13:00
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من رؤية الأصدقاء الى الإنفاق... حاجات تزداد لدى المرأة بهذه الفترة من الشهر والسبب: الدورة الشهرية!
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من رؤية الأصدقاء الى الإنفاق... حاجات تزداد لدى المرأة بهذه الفترة من الشهر والسبب: الدورة الشهرية!

أشارت دراسة جديدة إلى أن المرأة ترغب في رؤية أصدقائها وعائلتها بشكل أكبر في النصف الثاني من دورتها الشهرية، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، وجد الباحثون أن تواصل المرأة مع أصدقائها يصبح أكثر أهمية بالنسبة لها بعد أسبوعين من الإباضة.

وقالت الباحثة الرئيسية الدكتورة أنستازيا ماخانوفا من جامعة أركنساس في الولايات المتحدة: "إن الرغبة في قضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلة ترتفع خلال المرحلة الأصفرية مقارنة بالأوقات الأخرى".

ويُذكر أن المرحلة الأصفرية هي مرحلة ما بعد الإباضة وتستمر حتى بداية الدورة الشهرية التالية.

وخلال الدراسة، تتبع العلماء 99 امرأة بولندية تتراوح أعمارهن بين 21 و37 عامًا ولم يتناولن أي من وسائل منع الحمل وكان لديهن دورات شهرية منتظمة.

وفي هذا السياق، طُلب من النساء إكمال استبيان ثلاث مراحل في دوراتهن: بعد سبعة أيام من بدء دورتهن الشهرية، خلال وقت الإباضة وخلال المرحلة الأصفرية.

وكان على المشاركات تقييم مدى احتياجهن لأمور معينة كقضاء الوقت مع الأصدقاء.

وبناء على تحليل عينات اللعاب، بلغ هرمون البروجسترون أعلى مستوياته في المرحلة الأصفرية مقارنة بنقاط أخرى في دوراتهن.

كما وجدت دراسات سابقة أن المرأة تنجذب أكثر إلى الأشخاص الذين يشبهونها خلال المرحلة الأصفرية.

كما أظهرت الأبحاث أن المرأة تفضّل إنفاق الأموال على الهدايا لأصدقائها المقربين وعائلتها، بدلاً من نفسها خلال هذه المرحلة من دورتها.

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