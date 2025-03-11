كيت ميدلتون تخلّد ذكرى الملكة إليزابيث في أحدث ظهور لها... هذا ما ارتدته (صور)

تألقت أميرة ويلز، كيت ميدلتون بمعطف طويل باللون الأحمر خلال حضورها خدمة يوم الكومنولث (Commonwealth) في دير وستمنستر برفقة زوجها، الأمير ويليام.



وفي التفاصيل، ارتدت ميدلتون معطفاً باللون الأحمر من تصميم كاثرين ووكر، والذي كانت قد ارتدته سابقاً في خدمة ترانيم عيد الميلاد في كانون الأول 2021.



وأضافت ميدلتون بعض اللمسات المميزة على إطلالتها، حيث ارتدت قبعة دائرية كبيرة وحقيبة يد حريرية باللون الأحمر بالإضافة إلى حذاء بكعب عالٍ من الجلد باللون الأحمر أيضاً.



وخلّدت ميدلتون من خلال إطلالتها، ذكرى الملكة الراحلة إليزابيث الثانية في هذه المناسبة، من خلال ارتداء عقد اللؤلؤ المزين بالماس مع أقراط متدلية من مجموعة الملكة الخاصة.



ومن جهته، ارتدى الأمير ويليام بدلة باللون الأزرق الكحلي مع قميص باللون الأبيض وربطة عنق منقوشة باللونين البحري والعنابي بالإضافة إلى حذاء رسمي باللون الأسود.