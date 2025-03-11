هوايته أوصلته إلى الموت... وفاة صانع محتوى تركي بطريقة مروعة والسبب: وزنه!

توفي إيفكان كولتور، المعروف بمشاركة مقاطع فيديو لنفسه وهو يأكل بشراهة على تيك توك، عن عمر يناهز 24 عامًا بسبب مشاكل صحية مرتبطة بالوزن.



وكان إيفكان معروفاً في بلده تركيا باعتباره صانع محتوى "موكبانغ"، وهو نوع من البث عبر الإنترنت يستهلك فيه صناع المحتوى كميات متفاوتة من الطعام أثناء الدردشة مع الجمهور.



وكان إيفكان، الذي توفي يوم الجمعة 7 آذار، قد دخل المستشفى منذ كانون الأول 2024 بعد عدم قدرته على الوقوف ومعاناته من مشاكل في التنفس بالإضافة إلى ظهور كدمات على جسده بسبب حجمه.